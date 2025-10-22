WhatsApp cambia para siempre con @todos: por fin podrás mencionar a todo el grupo de un chat de una vez

Si WhatsApp está intentando reorganizar los chats de los grupos con los hilos de conversaciones, ahora está a punto de integrar @todos para mencionar a cada uno de los miembros de un golpe.

Lo mejor de todo es que todos los participantes recibirán una notificación push que tendría que ser vista por el usuario en su móvil.

Las menciones son inherentes a la propia experiencia de WhatsApp y permiten dirigirse directamente a un usuario para entablar una conversación.

@todos se ha integrado en el menú de menciones, que se puede activar con el uso de la arroba, para que aparezca con el resto de miembros del chat.

Esta novedad se descubrió en la beta de WhatsApp para Android 2.25.26.3, pero ahora ha pasado a la pública, y algunos usuarios están descubriendo con una alerta que avisa de la nueva funcionalidad de la app.

La mención @todos en WhatsApp WaBetaInfo

Se puede leer que, al mencionar a todos los miembros, se les notificará de un mensaje importante al igual que se puede silenciar esta notificación desde los ajustes del grupo.

Esta experiencia lleva ya disponible su tiempo en otras apps de mensajería como Discord o Slack, y permite que cualquier comunicación que entendamos que tiene su importancia llegue a todos los miembros.

La configuración de privacidad de @todos en WhatsApp WaBetaInfo

WhatsApp está diseñando esta nueva función según el tamaño de un grupo. La mención @todos se podrá utilizar por todos los miembros en los grupos más pequeños como el de la familia o de estudio.

En cambio, en grupos más grandes WhatsApp restringe su uso a los administradores, ya que si se utiliza de forma inapropiada se podría generar un gran caos con cientos de usuarios recibiendo una notificación en sus móviles.

WhatsApp, según WaBetaInfo, define un grupo como grande cuando tiene más de 32 participantes. De todas formas, según el feedback que vayan dando los usuarios al usar @todos podría modificarse este número.

Una medida muy oportuna para la dinamización de los grupos y que será de gran ayuda para los administradores que quieran hacer una quedada o anunciar algo importante para que les llegue a todos.

Se desconoce cuándo WhatsApp tiene ideado desplegar esta nueva función, pero al pasar a la beta pública es el último paso a dar antes de que podamos usar la mención @todos en los chats de grupo.