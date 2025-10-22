Samsung lanzará dos gafas inteligentes Android XR para competir con Meta Ray-Ban: su gran baza, dos marcas de moda

Samsung, tras el anuncio de las Galaxy XR, tiene por delante un papel muy importante que jugar para no verse relegado a segundo plano en un momento en el que las gafas de realidad aumentada han encontrado su nicho. Ahora ha dado detalles sobre sus inminentes gafas inteligentes.

Sobre todo porque ha de enfrentarse a Meta que, al contar con la exclusividad de Luxottica (que tiene en propiedad a Ray-Ban, Oakley y otras marcas), se ha distinguido por ofrecer unas gafas de moda tech.

Y si deseas lanzar unas gafas, como un accesorio vinculado al estilo de la persona, necesitas una marca que las diseñe y que sea reconocida (el único que se podría salvar de esta ecuación sería Apple por ser quién es).

En el evento "Worlds Wide Open" de Samsung, aparte de mostrar su increíble visor Galaxy XR basado en la IA multimodal de Gemini, la compañía ha dado detalles sobre sus inminentes gafas inteligentes con las marcas Warby Parker y Gentle Monster.

Justo acabando la keynote de presentación, Samsung mostró un vídeo mostrando la colaboración con Warby Parker y Gentle Monster, las marcas de gafas detrás de los próximos dispositivos wearables de Samsung.

Las gafas de Samsung y Google Chema Flores

Dos marcas que quizás algunos no conozcan, pero que cuentan con audiencias distintas, ya que Gentle Monster ofrece una opción de moda más de vanguardia, mientras que Warby Parker hace una apuesta por un público más general.

Es de suma importancia, según ZDNET, este acuerdo con ambas para adentrarse en un mercado en el que el estilo lo es todo (uno no lleva unas gafas por la calle que no le peguen).

Las gafas de ambas marcas con el acuerdo de Samsung y Google se lanzarán el año que viene con Android XR y forman parte de la estrategia de lanzar un nuevo producto cada año por parte del fabricante coreano (el año pasado Galaxy Ring y este el Galaxy S25 Edge).

La jugada de Meta fue maestra, por una vez en años, ya que la marca Ray-Ban implica todo en el mundo del estilo y la moda al ser la marca de gafas más popular en todo el planeta.

La ventaja que tienen tanto Samsung como Google es Gemini con sus capacidades modales y la conexión con los dispositivos móviles Android a través de los Pixel, Samsung Galaxy o de terceros.

Es la baza que tienen en su mano frente a las Meta Ray-Ban que también cuentan con IA generativa, aunque sin esa perspectiva que puede dar Android o el propio Android XR como un sistema centrado en la realidad mixta.