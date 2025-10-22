La revolución de Xiaomi está cerca: ya está desarrollando su segundo chip puntero, y lo usará en sus próximos coches

Xiaomi sorprendió a todo el mundo hace unos meses con la presentación del Xring O1, el primer procesador desarrollado de manera independiente por la compañía y diseñado para smartphones de gama alta.

El Xring O1 fue estrenado en una versión especial del Xiaomi 15, pero desde entonces no hemos sabido nada más de este proyecto, ya que la compañía ha seguido apostando por Qualcomm y sus Snapdragon en los nuevos Xiaomi 17.

Esto ha despertado dudas sobre si este proyecto iba a terminar igual de mal que el anterior intento de Xiaomi de entrar en el sector de los semiconductores, el Surge S1 lanzado de manera limitada en el 2017 y cancelado por problemas de sostenibilidad.

Afortunadamente, este ha sido el mejor momento para que Lu Weibing, presidente de Xiaomi, haya otorgado una entrevista al medio chino Jiemian News en la que adelanta algunos de los planes de futuro de la compañía.

Para empezar, Lu Weibing ha confirmado que el Xring O1 no se quedará como un producto solitario, y que la segunda generación de su procesador ya está en desarrollo; de hecho, lejos de abandonar esta apuesta, la acaba de renovar.

El Xiaomi 15s Pro fue el primero con el Xring O1 Xiaomi El Androide Libre

Según Lu Weibing, en el futuro próximo las marcas de smartphones se dividirán en dos: las que tienen su propio procesador y las que no. Xiaomi quiere ser de las primeras, y no oculta que lo hace siguiendo los pasos de Apple con sus chips A1.

Pero de nuevo Xiaomi va a ir más allá. Y es que Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha adelantado que va a usar sus propios chips en más dispositivos aparte de smartphones, y ha hablado concretamente de la división de automóviles Xiaomi Auto.

En otras palabras, los próximos coches eléctricos de Xiaomi usarán procesadores propios de la compañía, un movimiento que los llevará a millones de nuevos usuarios de golpe; aunque aún quedan muchos detalles por resolver.

Xiaomi YU7, Xiaomi SU7 Ultra, y Xiaomi SU7 Xiaomi El Androide Libre

Y es que Lu Weibing no ha podido compartir más detalles de estos planes de futuro, así que no está claro si el nuevo Xring O2 (nombre no confirmado) será usado en el Xiaomi SU7, posiblemente en una revisión o 'restyling' como los que son habituales en la industria del automóvil.

Otra posibilidad es que la compañía vaya a esperar a estrenar el nuevo chip en un nuevo modelo, como por ejemplo, el nuevo todoterreno Xiaomi YU9 que ya está probando en tramos de montaña y cuyo lanzamiento se espera para el 2026.

Sea como sea, lo que Lu Weibing ha dejado claro es que Xiaomi no va a abandonar el desarrollo de chips así como así; al fin y al cabo, el Xring O1 es el resultado de una gran inversión de tiempo y dinero que no quiere perder.

En realidad, el programa de desarrollo de procesadores propios de Xiaomi tiene una duración de 10 años, y una inversión de 50.000 millones de yuanes, aproximadamente 6.000 millones de euros.

El programa fue iniciado en el 2021, y sus primeros frutos se notaron en mayo de 2024, que fue cuando el Xring O1 completó sus primeras pruebas de activación y dio un paso de gigante hacia la producción en masa.