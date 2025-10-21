Samsung pausa el despliegue de One UI 8 basado en Android 16 en los Galaxy S23 y Galaxy S24: "Ha topado con un obstáculo"

Pasado mediados de septiembre, Samsung comenzó con el despliegue de Android 16 al resto de los móviles flagship lanzados en 2023 y 2024 después de llegar a la serie Galaxy S25. Ahora ha detenido su despliegue.

Lo ha hecho justo hoy en los Galaxy S23 y hace tan solo unos días en los Galaxy S24, así que las dos series de 2023 y 2024 respectivamente tendrán que esperar a que se solucione el problema.

Ha sido justo a las semanas del despliegue oficial de una actualización que se expande por las distintas regiones y que va llegando a todos los usuarios a lo largo de días y semanas.

Los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra la recibieron a finales de septiembre y el despliegue se ha expandido de forma global desde entonces, pero hoy 21 de octubre se da por parado.

SamMobile, desde 9to5Google, reporta que el despliegue "ha topado con un obstáculo" y se ha pausado. Se desconoce la razón por la que Samsung ha detenido la actualización, pero si no se ha recibido, toca esperar un poco más.

One UI 8 en España Samsung

Es lo que se indica, y parece que se ha encontrado un problema grave, descubierto a última hora, y que Samsung estaría corrigiendo antes de reanudar el despliegue de la actualización a más usuarios.

Lo mismo ha sucedido con la serie Galaxy S24 compuesta por el Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra (también el S24 FE) que hace días se ha detenido su despliegue para que sufra un retraso de última hora.

Al igual que la serie Galaxy S23, se desconoce qué ha sucedido en la compilación de One UI 8 basado en Android 16 que debe tener otro error. No sabemos si será el mismo que la serie lanzada en 2023, pero al ser en casi los mismos días, se podría sospechar que así es.

El fabricante coreano debería volver a desplegar la actualización en los próximos días, así que solo queda esperar en un momento en el que Samsung ya anda trabajando en One UI 8.5, otra actualización basada en Android 16.

Llegará ya con el lanzamiento de los próximos Galaxy S26 que se esperan en los primeros meses del año que viene, y de momento se sabe que contaría con una función llamada Private Display para evitar a cotillas, transferencias rápidas NFC y algunos retoques en el diseño de la interfaz basado en iOS.