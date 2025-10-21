OpenAI anuncia ChatGPT Atlas, el navegador con IA que reta a Chrome con un agente capaz de hacer la compra online por ti

El navegador con IA Comet fue lanzado gratuitamente hace unas semanas como una de las apuestas más firmes de Perplexity. Ahora OpenAI anuncia ChatGPT Atlas que está disponible primero en macOS y más tarde en Windows, iOS y Android.

En el streaming en directo que se ha producido hace minutos, OpenAI ha presentado ChatGPT Atlas como una apuesta en firme por seguir manteniéndose vinculado a ChatGPT sin usar ningún nuevo nombre como ha sido con Sora.

Una de las propuestas más interesantes del navegador con IA de OpenAI es que incluye un agente IA, lo que permite desde reservar mesa en un restaurante hasta rellenar formularios al igual que hacer la compra online.

ChatGPT Atlas incluye la interfaz bien conocida de ChatGPT como la sección principal, que forma parte de las cinco dedicadas a resultados para búsquedas web, imágenes, vídeos y nuevas historias.

El navegador incluye en el panel lateral derecho a ChatGPT para realizar consultas sobre la página en la que estemos navegando. E importante: recordará los detalles de la navegación y utiliza el contexto de nuestro historial web.

Así es ChatGPT Atlas

OpenAI ha querido llevar el lenguaje natural a la experiencia de Atlas para que podamos hacer consultas fáciles en el chat: "reabre los zapatos que miré ayer" o "limpia mis pestañas". El navegador con IA lo hará de inmediato.

Otro de sus aspectos interesantes es que al seleccionar texto en la web, como sería un email que estamos a punto de enviar en Gmail, podemos pulsar sobre el botón de ChatGPT para entrar directamente en la consulta con la IA.

El agente de Atlas comprando lo que necesitemos para ir a la playa OpenAI

OpenAI ha mostrado las habilidades para el día a día del agente para que, después de dar todos los ingredientes para una cena de 8 personas basada en la receta que hemos visto en una web, pase a su compra online.

Sí, tecleamos el comando y el agente IA de ChatGPT Atlas va directo a la tienda online a explorar y comprar cada uno de los productos necesarios para hacer la receta en casa para 8 personas.

El modo agente IA que realiza un plan desde un documento de Google

Y mientras hace esta tarea, en otra pestaña puede estar ejecutando otra tarea, como es realizar ciertos planes según la información que le hemos mostrado en una hoja de cálculo de Google.

Lo que convierte al modo agente en una de las facetas más interesantes de ChatGPT Atlas y a las que tendremos que acostumbrarnos, ya que es algo realmente nuevo delegar ciertas acciones en un agente que compra por nosotros.

El agente de ChatGPT Atlas haciendo la compra online

Eso sí, siempre tendremos que dar el sí final a la compra, pero todo el trabajo que ahorra es increíble para elevar la experiencia de un navegador web al uso como hemos estado acostumbrados con Chrome, Firefox y otros.

Atlas está disponible para todo el mundo, incluida España, en macOS desde hoy mismo para usuarios de Free, Plus, Pro y Go. La capacidad agéntica de Atlas llega solo a la versión preliminar para los planes Plus, Pro y Business.

Los usuarios de Android, iOS y Windows tendrán que esperar a una disponibilidad próxima según el anuncio hecho por OpenAI hoy mismo desde su web.

Sus otros detalles

Es un navegador web al uso, y ofrece la experiencia de navegación privada, que activa no permite ver el contenido de la web a ChatGPT, o el modo incógnito, que todo lo que hagamos en el navegador no estará vinculado a la cuenta de ChatGPT y no se guardará en el historial.

El modo incógnito de Atlas OpenAI

El modo incógnito no nos hace invisibles frente a ChatGPT, así que este punto es importante, ya que podremos usarlo en todo momento como el resto de la experiencia.

La búsqueda web es similar a la que se puede encontrar en Google con las sugerencias según tecleamos o algunas ya predefinidas para pulsarlas rápidamente.

Los navegadores con IA como ChatGPT Atlas están siendo la forma de varias compañías de intentar competir contra Chrome de Google. No solo está Comet, sino Dia de The Browser Company (los creadores del navegador Arc) o el mismo de Google potenciado por Gemini.

Un nuevo mercado de navegadores con IA por el que hay mucho interés, ya que los agentes de IA son los que se encargarán de realizar muchas tareas que hacemos en la web y que llegan a ser pesadas.