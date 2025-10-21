Los Live Updates llegan a Google Wallet: una barra de progreso indica cuánto queda para tu vuelo, tren o evento

Si Google Wallet ya permite poner el billete o entrada en la pantalla de inicio del móvil, ahora da un salto hacia adelante con una importante novedad que cambia cómo usamos el móvil: "Las actualizaciones en vivo" de vuelos, trenes y más.

La app de Google para pagos adopta los "Live Updates" de Android 16 y así amplía la experiencia que da ya en los vuelos con notificaciones sobre cambios en la hora de embarque.

La app Wallet utilizará Live Updates para eventos, vuelos y trenes para ver el tiempo de vuelo con una barra de progreso indicativa.

Lo mejor de todo es que pueden aparecer tanto en AOD (Always on Display), la pantalla de bloqueo y en la cápsula de bits de información, como sería en Now Bar de los Samsung Galaxy.

En el Google I/O que se celebró en el mes de mayo, el gigante tecnológico anunció la próxima llegada de Live Updates a Google Maps, Waymo y Uber Eats al igual que en apps de entrega a domicilio.

Los Live Updates de Android 16 Google

El hecho de integrarlo en Google Wallet parece un paso muy acertado que amplía las posibilidades de una app en la que se suelen llevar los billetes de vuelo o del tren al igual que para entradas de eventos.

Los detalles sobre esta nueva función de la app aparecen en la versión 25.41 de Google Play Services. Ahora solo queda esperar a su despliegue, que puede ser en unas semanas o meses como suele suceder a veces con ciertas funciones.

Las otras dos novedades

Google también ha dado información sobre otra importante característica que, en vez de estar disponible en Android 16, lo hace desde Android 12 o incluso versiones anteriores.

Lo que hace es enviar una alerta al usuario en su móvil cuando tenga una tarjeta de fidelidad importada desde Gmail con la app Wallet instalada.

La siguiente novedad permite añadir tarjetas a través de apps de terceros sin tener que ingresar los datos. Lo que significa que sería una forma para las apps bancarias de añadir directamente una tarjeta de débito o crédito a Wallet sin tener que usar la versión de plástico de forma física.

Son las tres actualizaciones que se pueden leer desde la versión 25.41 de Google Play Services y que están vinculadas al uso del móvil para darle una vuelta importante a Google Wallet, sobre todo con los "Live Updates".