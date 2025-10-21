El efecto dominó de la caída de Amazon Web Services: por qué fallaron miles de webs en todo el mundo al caer sus servidores

Durante este lunes se ha producido una caída de la nube de Amazon a nivel mundial. Esto ha hecho que cientos de aplicaciones, juegos y sistemas —desde Fortnite a Alexa—, dejaran de funcionar en todo el mundo, incluyendo España.

Poco antes de las 10 de la mañana una buena parte de servicios de internet se iban a negro. Desconectaron a sus usuarios, pero el problema no era suyo, sino del proveedor en el que están sus datos: Amazon.

Al poco, la compañía fundada por Jeff Bezos confirmó que un problema en su nube, Amazon Web Services (AWS) estaba provocando pérdidas de servicio en una variedad de aplicaciones y webs de todo el mundo. Desde videojuegos a gubernamentales.

A mediodía, Amazon reportó una "recuperación en la mayoría de los servicios AWS afectados", y confirmó así que los servicios globales que dependen de los servidores de la costa este de los EEUU se estaban recuperando paulatinamente.

Aunque las webs españolas hayan caído, el problema de hoy se ha dado en centros de datos de la costa este de Estados Unidos ya que "el 90% de los datos europeos que se alojan en la nube están en manos de compañías estadounidenses", explica Sancho Lerena, CEO de la empresa tecnológica española Pandora FMS y experto en gestión IT y seguridad a EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

El motivo del apagón de hoy, según Lerena, es que "los sistemas de ingeniería de servidores de Amazon son complejos, y entre las opciones está el elegir la localización física de los servidores. Y muchas empresas no se fijan y optan por servidores que ni siquiera están en Europa".

Este apagón que sirve para ejemplificar la fragilidad de los pilares de internet. Cómo a infraestructura de servidores, en este caso los de Amazon, sostienen cientos de datos e información que ahora se encuentra en plena expansión por los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Lo más llamativo es que muchos usuarios aún no son conscientes de esta dependencia.

El engranaje de internet

Aunque los usuarios dan por normalizado el uso de aplicaciones y servicios desde nuestro móvil u ordenador hasta el punto que parece algo natural. Lo cierto es que es un complejo engranaje que tiene que funcionar correctamente siempre. La fiabilidad de todas las piezas es tan alta que, cuando algo falla, nos extrañamos.

Se podría decir —de forma extremadamente simplificada— que hay tres partes en todo uso de internet. Por un lado, tenemos el terminal de acceso: nuestro dispositivo.

Por otro, la vía por la que viajan los datos, que serían las redes de fibra óptica o antenas de datos, ambas controladas por las operadoras de telecomunicaciones.

Por último, tenemos la nube, que no dejan de ser ordenadores controlados por ciertas empresas. Estos ordenadores, llamados servidores, son los responsables de ejecutar las cientos de miles de aplicaciones, webs y juegos que usamos a diario.

Esquema de funcionamiento de INternet El Androide Libre

Si una de estas tres piezas falla, no se pueden usar estos servicios. Y estamos acostumbrados a que nuestro móvil se rompa, o a que nuestra red de fibra no funcione si hay una avería, pero nos extraña mucho más el fallo en la otra parte del triángulo.

El motivo es que si un servidor cae, no sólo se deja de poder acceder a una aplicación o servicio, sino que normalmente afecta a muchas a la vez.

Algunas de las páginas y servicios afectados por la caída de AWS Downdetector El Androide Libre

En el caso de hoy, por ejemplo, hemos visto cómo aplicaciones como Snapchat o Trello han dejado de funcionar o lo han hecho mal. También ha caído la propia Amazon, así como juegos como Fortnite o Clash Royale.

Según ha informado Amazon el problema fue de las DNS, y en teoría debería soliconarse en unas pocas horas, a medida que se propaguen las nuevas DNS por los servicios.

Es cierto que las compañías que gestionan estos servidores se cuidan mucho de que las caídas sean las menos posibles y que, si se dan, se arreglen lo más rápido que se pueda, pero el problema es que la infraestructura está en unas pocas manos.

La hegemonía de las empresas

Decir que está en manos de unas pocas empresas no es exagerr, en absoluto. De hecho, más del 50% está en manos de Amazon y Microsoft.

Cuota de Mercado de Cloud Computing (2025) El Androide Libre

Y, si contamos a las cinco más importantes, sumando a Google, Alibaba y Oracle, llegamos a un 71%, una cifra que implica que casi uno de cada cuatro servidores está en manos de estas cinco compañías.

Esta concentración de poder no es casual, y es que, como hemos dicho, los servidores son la base de Internet, y esta, a su vez, es parte de la base de la economía de todo el planeta.

La irrelevancia europea

El incidente de hoy vuelve a demostrar cómo Europa sigue a la cola de todo lo que significa la creación de la base de la infraestructura de la red.

Y es que cabe tener en cuenta que ninguna de las cinco empresa principales en las que se basan la mayoría de webs y servicios de internet son europeas, lo que hace que en la práctica estén expongan riesgos de dependencia.

Según el Lerena, "la gente no es consciente de la absoluta dependencia que Europa tiene de la tecnología estadounidense". Y esta vez "ha sido por un error, pero podría darse por una decisión política".

Un fallo informático tumba sistemas a nivel global

Es algo transversal y afecta a otros sectores, como el aeroportuario, como se vio en la caída de los servidores de Microsoft con CrowdStriker, que afectó a Aena en España.

Es especialmente preocupante también si se mira desde el prisma de la ciberseguridad, porque un informe de CrowdStrike indica que los ciberataques procedentes de China han aumentado hasta un 150% en el último año.

Además, aunque se opte por servidores europeos de los gigantes estadounidenses, es posible que haya vinculación entre la infraestructura de un continente y de otro, por lo que la dependencia sigue estando vigente.

Y esto, en un contexto geopolítico como el actual, con una administración que cambia de opinión de forma recurrente y sin avisar, es un problema. De hecho, "si Estados Unidos subiera aranceles contra Europa en este aspecto, tendríamos un problema muy serio".

Es algo que se ha visto en alguna ex-república soviética, que por motivos políticos prohibió el uso de tecnologías estadounidenses y ciertas empresas quebraron por ello.

En Europa no hay ninguna empresa que pueda ser una alternativa real a los gigantes americanos. Según Lerena, solo hay algunas empresas que intentan hacer algo", como Proton, que son suizos, o la francesa OVH, pero no llegan a tener la escala necesaria".

Indica que "todo el dinero que nos estamos gastando en Europa en servicios de empresas estadounidenses debería usarse para crear gigantes europeos, que nos den independencia tecnológica, porque será clave en el futuro inmediato".

Y la cuestión es que "talento en Europa hay, y recursos, lo que no hay es ningún tipo de voluntad política". De hecho Pandora FMS estuvo colaborando durante años con la Comisión Europea, pero llegado el momento se optó por un software estadounidense mucho más costoso.

El caso de Rusia y China

Esta dependencia europea no se da en otras regiones, como Rusia o China, que saben que no pueden depender de Estados Unidos para su soberanía tecnológica.

Es por eso que en Rusia, por ejemplo, la empresa Yandex es la que construye centros de datos para que , como mínimo, la infraestructura gubernamental no dependa de empresas extranjeras.

De hecho, las administraciones no tienen permitido usar servicios y aplicaciones de compañías que no sean del país, como Google o Microsoft.

Ilustración del Great Firewall de China El Androide Libre

Y el caso de China es incluso más paradigmático, porque ha creado una Internet propia dentro de sus fronteras donde los gigantes estadounidenses no tienen cabida, y donde las empresas chinas son autosuficientes.

Y no hablamos sólo a nivel de software o hardware de dispositivos, sino también a nivel de servidores. Y es algo que se construye con el paso de los años y con mucha inversión.

Toda la base de esos sistemas está basada en Linux, un sistema de código abierto que no depende de ningún país. Sancho Lerena hace hincapié en eso porque "esta tecnología común que depende de todo el mundo permitiría crear una alternativa europea para las instituciones". Y eso permitiría crear nuevas empresas y gigantes que sirvan de alternativas a las opciones americanas.

Del mismo modo que Europa está creando su nueva soberanía militar por motivos obvios, debería hacer lo mismo con el apartado tecnológico porque, además, la guerra cibernética será uno de los frentes más importantes en los conflictos del futuro.