La nube de Amazon está caída a nivel mundial: cientos de apps y páginas, desde Fortnite a Alexa, dejan de funcionar
Un problema en AWS confirmado por Amazon está provocando caídas de servicio de todo tipo de aplicaciones y páginas web.
Amazon ha confirmado que un problema en AWS está provocando pérdidas de servicio en una variedad de aplicaciones y páginas web, y afirma que ya está trabajando para que la situación vuelva a la normalidad.
Los errores empezaron aproximadamente a las 08:40 hora peninsular española, cuando los usuarios de una variedad de servicios notaron caídas extrañas que no parecían tener explicación.
Esta situación es especial porque no se trata de la caída de un único servicio, sino de varios, y afecta a todo tipo de aplicaciones. Desde videojuegos online como Fortnite y Roblox, a programas de productividad como Trello, Dropbox o Zoom se han visto afectados.
Incluso servicios relacionados con la inteligencia artificial, como Perplexity, están sufriendo problemas y el asistente está tardando demasiado en responder a las peticiones de los usuarios.
Finalmente, a las 09:31 la cuenta oficial de soporte de AWS confirmó que el problema afectaba a su servicio, y que a su vez eso estaba afectando a una gran cantidad de aplicaciones diferentes.
AWS (Amazon Web Services) es una serie de servicios que ofrece acceso a computación en la nube; de esta manera, los clientes no tienen que montar sus propios servidores y pueden usar la tecnología que ya utiliza Amazon en Alexa y el resto de sus servicios.
