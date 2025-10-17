Google Maps cambia para siempre con el nuevo botón que muestra el tiempo de vuelta a casa e incluso si hay tráfico

Después de recibir el nuevo diseño de Material Expressive 3, Google Maps va a conseguir que nos olvidemos de mirar la ruta a casa para saber a cuánto tiempo estamos con un simple botón informativo.

Se ha descubierto que la app ahora muestra el tiempo estimado de vuelta con el chip Home que se sitúa justo debajo de la barra de búsqueda junto a otros como restaurantes, parques o estaciones de servicio.

Lo que, aparte de aportar una información muy valiosa en todo momento al abrir Google Maps cuando estemos fuera de casa, evita hacer un previo de la ruta para saber cuánto tardaríamos en volver.

El cambio ha sido compartido por un usuario de Discord, con nombre winner00, con una captura de pantalla en la que se puede ver la nueva interfaz y el chip de información o botón.

Con el mismo diseño de cápsula, aparece el icono del coche, como medio de transporte, y el tiempo estimado de llegada a casa desde la ubicación en la que nos encontremos en ese momento.

El nuevo chip de información de tiempo estimado para llegar a casa en Google Maps Usuario winner00 en Discord

El nuevo botón de ETA da más información de lo que parece en un primer vistazo, ya que se puede ver cómo el color naranja avisa de que hay tráfico en la ruta de vuelta a casa con el coche.

Y lo que ya sería fantástico es que se pudiera seleccionar el medio de transporte que solemos usar. Es decir, que se pudiera cambiar a transporte público, bicicleta o en transporte concertado (Taxi o Uber).

O que se pasase a un pequeño widget a la pantalla de inicio para que en todo momento sepamos a cuánto tiempo estamos de casa al desbloquear el móvil.

Esta increíble novedad de Google Maps parte de una actualización que se desplegó a primeros de año en el que se mostraban los tiempos estimados de llegada (ETA) en el planificador de ruta.

Hay muchas posibilidades para su uso, ya que en ese momento en el que estamos con amigos y nos apetece quedarnos un rato más, en vez de iniciar el previo de una ruta para saber cuánto tiempo tardaríamos a casa, el chip en Maps mostraría la información rápidamente.

Es de esas pequeñas novedades que mejoran la experiencia de uso con un móvil a todos los niveles, así que ya estamos esperando con ganas que se despliegue.

Según Android Authority, se desconoce si es una prueba desde el lado del servidor (que no hace falta ni pasarse por la Play Store para actualizar la app) o ha comenzado ya con un despliegue limitado.