Windows 11 cambia para siempre: Microsoft quiere que controles el ordenador con la voz y la IA que ve lo que ves

Lejos de celebrar un funeral para Windows 10, Microsoft ha celebrado el nacimiento de una nueva era de Windows 11; una era controlada por la inteligencia artificial, literalmente hablando, gracias a lo nuevo de Copilot.

Ahora bien, esta no es la primera vez que Microsoft pretende revolucionar los ordenadores usando la IA; la propia compañía reconoce que su primer intento, los nuevos "AI PC" con 'hardware' especializado, realmente no cogieron la tracción que esperaban.

Por eso, ahora Microsoft ha declarado que todos los ordenadores Windows 11 ahora son también "AI PC", en el sentido de que pueden acceder a las últimas funciones basadas en inteligencia artificial (si bien no todas).

Los usuarios notarán este cambio en las próximas actualizaciones de Windows 11, que se centrarán casi en exclusiva en ofrecer nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que llevan esta tecnología a todos los rincones del sistema para cambiar la manera en la que usamos el ordenador.

Los primeros ordenadores personales eran controlados por el teclado, con una terminal de comandos. Sistemas con entornos gráficos como Windows introdujeron la interfaz del ratón. Pero desde entonces, los ordenadores no han cambiado mucho, y seguimos usando la misma combinación de teclado y ratón por mucho que pasen las décadas.

Microsoft quiere cambiar eso introduciendo una interfaz que no es nueva, y que está presente en todos los ordenadores portátiles que se venden, pero que hasta ahora no ha sido realmente usada: el micrófono.

En efecto, con la ayuda de la inteligencia artificial, Microsoft pretende que usemos la voz para controlar nuestro ordenador; y no hablamos de órdenes directas, sino que podremos explicar a Copilot lo que queremos hacer, y la IA hará el resto.

El primer cambio notable es la llegada de "Hey Copilot" a Windows 11, un comando de voz que activa el asistente basado en IA sin necesidad de pulsar el botón o la tecla de Copilot en nuestro ordenador.

Con esta funcionalidad activada, sólo tenemos que decir "Hey Copilot" y decir lo que queremos o necesitamos, y el asistente inmediatamente nos escuchará y nos comprenderá; podemos decir "Adiós" o pulsar la X en la ventana para terminar la conversación, que también se cerrará automáticamente después de unos segundos si no interactuamos.

We’re entering a new era—where AI is built into the tools people already use every day.



With today’s updates, every Windows 11 PC becomes an AI PC, with Copilot at the center, ready to help you think, create, and act.



And it all starts with “Hey Copilot.” pic.twitter.com/FUT2IiZcOJ — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) October 16, 2025

Y sí, es evidente que Microsoft sabe que la gente va a llegar a la conclusión de que su ordenador les está escuchando siempre; por eso, la función de escucha de "Hey Copilot" no estará activada por defecto, sino que tenemos que activarla en la Configuración de Windows.

Además, cuando Copilot esté activo mostrará un icono de un micrófono en la pantalla, además de un sonido que indicará que nos está escuchando. En otras palabras, parecido a cuando usamos un asistente de IA en el smartphone.

Copilot ve lo que ves

"Hey Copilot" realmente no sería revolucionario por sí solo; este no es el primer asistente que podemos llamar con la voz, ni mucho menos, aunque sí que sea uno de los pioneros en el sector de los ordenadores personales.

Lo realmente interesante es que Copilot ha mejorado mucho, con capacidades avanzadas que le permiten interpretar lo que se muestra en la pantalla e incluso tomar el control de nuestro ordenador en determinadas situaciones.

Para empezar, Copilot Vision ahora va a estar disponible en España y el resto de países que tengan acceso a Copilot. Esta tecnología es capaz de analizar el contenido de la pantalla en busca de información que usar como contexto.

Cuando compartimos el escritorio o una app en concreto con Copilot, la inteligencia artificial puede responder a preguntas relacionadas, analizar el contenido, o incluso ayudarnos a usar la app.

Microsoft ha mostrado varios ejemplos curiosos; por ejemplo, si tenemos un programa de composición de música, podemos pedir a Copilot que nos ayude a empezar una nueva canción con la idea general que tenemos, que entonces podemos editar a nuestro gusto.

Tal vez lo más interesante es que Copilot nos puede ayudar a usar nuestros programas, simplemente con preguntar cómo hacer lo que queremos.

Microsoft mostró un ejemplo en el que una usuaria no sabe cómo activar el nuevo sonido en alta definición de Spotify en la app de Windows, y le pregunta a Copilot cómo escuchar música con la mejor calidad; la inteligencia artificial respondió con los pasos necesarios no sólo con la voz, sino también resaltando visualmente la opción que hay que cambiar.

Copilot no se limita a lo que aparece en la pantalla gracias a la integración con las apps de Microsoft como Word, Excel, OneDrive y Outlook; pero además, Copilot ahora también se integra con las apps de Google como Gmail y Google Drive si usamos nuestra cuenta.

Con esta integración, Copilot Vision es capaz de analizar los documentos enteros en vez de la parte que se muestra en la pantalla, y así puede responder a cuestiones avanzadas sobre la información y los datos que tienen.

Aunque el uso del micrófono con Copilot es el punto fuerte de esta implementación, Microsoft aclara que podemos usar Copilot con texto, incluso con las funciones de Vision que sólo se podían usar con la voz hasta ahora. Así que, si no queremos o no podemos hablar con nuestro ordenador, no será obligatorio.

El futuro de Windows 11

Todas estas novedades estarán disponibles para todos los usuarios a partir de ahora en Windows 11, pero además, Microsoft ha mostrado un adelanto de futuro de Windows 11 con funciones incluso más avanzadas.

La mencionada conexión de Copilot con otras apps y servicios se va a extender con los nuevos conectores de Copilot, y eso también incluye los servicios de Google además de los de Microsoft.

En el futuro, podremos crear nuevas entradas en Google Calendar, buscar correos electrónicos en Gmail o encontrar el documento que necesitamos en Google Drive; además de, por supuesto, en sus equivalentes de Microsoft como Outlook y OneDrive.

Copilot incluso podrá conectar con la Configuración de Windows para acceder a menús y opciones necesarios para responder a nuestras peticiones. Por ejemplo, si le pedimos a Copilot que haga que sea más fácil leer en nuestra pantalla, nos llevará a la sección de Configuración con las opciones del tamaño de letra.

Pero sin duda alguna, la novedad futura más interesante es Copilot Actions, un agente de IA capaz de tomar el control de nuestro ordenador realizando las acciones que le pedimos; algo ideal para realizar tareas repetitivas o que requieran mucho tiempo.

Por ejemplo, si queremos obtener datos de archivos PDF y copiarlos a un documento en un formato concreto, o si queremos ordenar todas las fotos de nuestras últimas vacaciones en base a diferentes criterios, ya no hace falta hacerlo a mano.

Con Copilot Actions, sólo será necesario describir la tarea que queremos que el sistema complete en nuestras propias palabras, para que podamos hacer otras cosas mientras tanto. Microsoft destaca que en cualquier momento podemos tomar el control y comprobar lo que la IA ha hecho.

La evolución de las acciones se llama Manus. Es un agente de IA que podrá controlar nuestro ordenador como nosotros, abriendo aplicaciones y realizando acciones complejas.

Por ejemplo, con su integración en el Explorador de Archivos, Manus podrá hacer cosas como crear una página web a partir de los documentos que tengamos en una carpeta, sin necesidad de escribir nada de código.

Privacidad en la era de la IA

Afortunadamente, parece que en Microsoft han aprendido del fracaso de Recall, la función que se presentó como una revolución en Windows 11 por su capacidad de ver todo lo que hacemos y recordarlo en cualquier momento.

Microsoft no se dio cuenta de que la idea de "tu ordenador está viendo todo lo que haces" daba miedo a la mayoría de los usuarios, y con razón. Ahora pretende evitar el mismo error con tres compromisos anunciados al mismo tiempo que estas nuevas funciones.

Microsoft promete que el usuario siempre estará en control sobre lo que Copilot Actions puede hacer, y que Actions estará deshabilitado por defecto en Windows 11.

Además, Microsoft se compromete a ofrecer visibilidad sobre lo que la IA está haciendo en nuestro ordenador, para monitorizar su progreso y estar informados en cada paso. Si la IA detecta que va a tomar una decisión importante o que pueda acceder a información sensible (como fotos personales), nos preguntará primero.

Por último, Microsoft se compromete a introducir todas estas funciones de manera responsable, y sólo después de un periodo de prueba interno y con versiones previas para recopilar opiniones de la comunidad.