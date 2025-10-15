YouTube cambia para siempre: así es el nuevo reproductor de vídeo y la nueva interfaz de la app en móviles y televisores

Los cambios pueden ser traumáticos; pero también lo es permanecer igual sin ningún tipo de evolución. YouTube lleva ya ocho años con el mismo reproductor de vídeo e incluso más tiempo con algunas partes de la interfaz, y ahora, ha presentado una renovación completa.

El rediseño de YouTube se centra en el aspecto de los iconos de los controles del reproductor de vídeo, y afecta a todas las plataformas, incluyendo Android, iOS, Web y TV; sin embargo, el reproductor mantiene elementos únicos para cada plataforma dependiendo de sus necesidades.

El objetivo de estos cambios, según Google, es crear una experiencia de usuario más limpia, inmersiva y visualmente atractiva; además, de esta manera el aspecto de YouTube se asemeja más al de YouTube Music, que ya adoptó un diseño similar hace meses.

En la versión de YouTube para smartphones y navegadores web, los cambios se centran en los controles en la orientación horizontal o a pantalla completa, introduciendo un nuevo estilo de 'píldoras' para alojar los controles.

En concreto, ahora la mayoría de los controles principales se agrupan en una 'píldora' en la parte izquierda de la barra de control; entre estos botones se encuentran los de pulgar hacia arriba y hacia abajo, el botón de comentarios, el de compartir y el de guardar en una lista de reproducción.

Nuevo reproductor de vídeo de YouTube en smartphones y web Google El Androide Libre

A la derecha, nos encontramos con un botón para mostrar vídeos relacionados con el que estamos viendo, lo que pretende fomentar que nos quedemos en la plataforma viendo más contenido, además de un acceso a la lista de reproducción.

El resto de los controles no ha cambiado de lugar, si bien se aprecian sutiles diferencias para que encajen mejor con el resto; por lo tanto, el botón de reproducción automática, el de emisión por Cast, el de subtítulos y el de configuración permanecen en la esquina superior derecha.

De la misma manera, los botones de reproducción no han cambiado de sitio, pero su aspecto es más parecido al de los botones de YouTube Music. Por último, los detalles del vídeo siguen estando en la esquina superior izquierda.

Nuevo reproductor de vídeo de Youtube en televisores Google El Androide Libre

Curiosamente, ese es el principal cambio de la interfaz de YouTube en televisores, con el título y la descripción del vídeo en la esquina superior izquierda, además del nuevo botón de reproducir y pausar que ahora está en el centro de la pantalla.

Los cambios de YouTube no sólo son estéticos, también son funcionales. La mayor diferencia se notará en el gesto de doble toque para avanzar o retroceder el vídeo para hacerlo más "moderno y menos intrusivo" según Google.

Si solemos usar listas de reproducción, Google afirma que deberíamos notar que el proceso ahora es más "visual y sencillo"; el diseño renovado simplifica los pasos y hace que guardar un vídeo sea más fácil, según la compañía.

De la misma manera, se han añadido animaciones a algunos pasos comunes. En algunos vídeos notaremos que la animación de "Me gusta" cambia dependiendo del tipo de contenido; por ejemplo, en vídeos musicales el "Me gusta" será una nota musical.

Nuevos comentarios en la app de YouTube Google El Androide Libre

La app móvil parece haber recibido más cariño de parte de Google, ya que muchas novedades son exclusivas; por ejemplo, Google promete unas mejores transiciones y nuevos comentarios en hilos que deberían ayudar a seguir las conversaciones.

Estos cambios no son precisamente una sorpresa, teniendo en cuenta que Google lleva ya varios meses experimentando con nuevos diseños en YouTube; pero ninguno ha llegado a tener un gran alcance y se han quedado como simples experimentos.

El rediseño de YouTube anunciado ahora por Google aprende de esos experimentos y adopta algunas de sus novedades, pero eso no ha impedido que ya estén apareciendo las primeras críticas de los usuarios que ya han recibido la actualización.