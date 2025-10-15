Threads de Instagram va a por una de las funciones estrella de X de Elon Musk: la mensajería instantánea llega a España

Cuando Elon Musk compró Twitter y la convirtió en X, la "app para todo", muchos fuimos escépticos, y es cierto que ni de lejos ha cumplido todas las expectativas; pero no es menos cierto que la nueva X también ha marcado tendencia en muchos aspectos.

Es algo evidente cuando nos fijamos en sus competidores, como Threads, que acaba de anunciar el lanzamiento de una función de mensajería instantánea, pese a que técnicamente es una red social.

Por lo tanto, Threads sigue los pasos de X, que anunció el lanzamiento de XChat el pasado verano como un método de comunicación privada entre los usuarios de la plataforma; sin embargo, la implementación de Threads es muy diferente.

La app de Meta también ofrecerá conversaciones privadas entre sus usuarios, pero la gran diferencia es que no estarán cifradas; la compañía lo justifica en que ve esta funcionalidad como una manera de que personas con intereses similares conecten por sus gustos.

En declaraciones a Techcrunch, un representante de Meta aseguró que la compañía ve la mensajería instantánea de Threads como una manera de conectar con gente con la que ya tenemos conversaciones en la red social.

Mensajería instantánea en Threads de Instagram Meta El Androide Libre

Por ejemplo, Meta plantea que los usuarios utilicen esta función de mensajería para hablar de un partido de fútbol con alguien que sabemos que es del mismo equipo y que lo está viendo.

En otras palabras, este servicio de mensajería es más 'casual' y no es una competencia directa de aplicaciones que ofrecen mensajes privados y cifrados en los que la seguridad es más importante, como por ejemplo, WhatsApp de la propia Meta.

Ya sea porque Meta no quiere competir consigo misma, o por otra razón (por ejemplo, para mostrar anuncios relacionados en el futuro), esta función de mensajería no es muy completa; de hecho, hasta ahora no era posible crear grupos de chat, que en este caso son de hasta 50 personas.

Sin embargo, eso no significa que no tengamos capacidad de configurar y de protegernos frente a mensajes maliciosos. Por ejemplo, en los mensajes individuales, los enlaces y el contenido multimedia están deshabilitados por defecto.

Mensajería en Threads de Instagram Meta El Androide Libre

Los usuarios sólo pueden enviar una cantidad limitada de peticiones, y siempre podemos desactivar la mensajería para los usuarios que no seguimos para reducir la cantidad de spam que nos llega.

Sobre los grupos, tenemos la capacidad de controlar quién nos puede meter en grupos que ha creado, y es necesario seguir a un usuario para que nos pueda añadir a un grupo.

En realidad, la función de mensajería instantánea de Threads ya estaba disponible en los Estados Unidos, pero no había llegado aún a la Unión Europea por cuestiones regulatorias sobre privacidad y protección de datos.

Tras solucionar estos problemas, Threads ha lanzado la función de mensajería en España y el resto de países de la UE. En concreto, ahora la plataforma cumple con las estrictas normas europeas permitiendo la navegación y el reporte de contenido sin necesidad de tener una cuenta vinculada de Instagram; sin embargo, si queremos usar la plataforma para publicar contenido y hablar con usuarios sí es necesario.