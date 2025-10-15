Tras los anuncios de ChatGPT, se filtra vídeo de Gemini 3.0 Pro de Google creando un sistema operativo web completo
Que ayer saliera Sam Altman anunciando lo próximo de ChatGPT parece que no es fruto de la casualidad según la posible capacidad de Gemini 3.0.
Estos días ha surgido una filtración sobre Gemini 3.0 y su fecha de presentación para el 22 de octubre. Ahora ha aparecido un vídeo de un sistema operativo web creado desde cero por el nuevo modelo de IA de Google.
En X (antes Twitter) se ha publicado este vídeo en el que el filtrador afirma que Gemini 3.0 Pro ha sido capaz de crear un sistema tipo Windows Web OS.
Incluso ofrece Python, un lenguaje de programación de código abierto, acceso al terminal y permite jugar y ejecutar código. Una proeza disruptiva como un gran golpe sobre la mesa de juego en la que se encuentran OpenAI, Anthropic y otras.
Empieza el prompt así: "Design and create a web os like windows os full functional features from text editor, terminal with python and code editor and a game that can be played".
Define el sistema operativo web con la capacidad para pintar en un editor de video y que tenga el software más importante que se instala por defecto con Windows.
🚨 Gemini 3.0 Pro - ONE SHOTTED— Chetaslua (@chetaslua) October 14, 2025
I asked it for windows web os as everyone asked me for it and the result is mind blowing , it even has python in terminal and we can play games and run code in it
Google really cooked here , source code and prompt in comment box https://t.co/LGISM1DL4e pic.twitter.com/ePuWUy86Nk
De hecho, se puede ver como abre un navegador web con un diseño muy acertado (que recuerda a Safari de Apple) y una experiencia prácticamente idéntica a la que podemos tener cuando instalamos Windows desde cero al iniciarlo.
El código fuente generado está disponible en Codepen.io, un repositorio para programadores, en el que se puede ver el código completo generado por Gemini 3.0 Pro.
El usuario también ha dejado caer que las pruebas las ha realizado en AI Studio de Google y afirma que todo funciona, desde la animación de Apple, herramientas, navegador y todo lo que ha generado Gemini 3.0 Pro.
Google lanzó Gemini 2.5 en marzo de este año con continuos modelos en los meses siguientes para ir ofreciendo experiencias de IA generativa. Justo hace unos días hizo disponible Gemini 2.5 Compute Use.
El salto a Gemini 3.0 Pro parece que va a ser enorme en rendimiento y capacidades. Y casualmente ayer salió Sam Altman, CEO de OpenAI, a anunciar parte de las próximas actualizaciones que recibirá ChatGPT.
ChatGPT se actualizó en verano a GPT-5, como un modelo superior, aunque recibió bastantes críticas al perder parte de su personalidad, que ahora se recuperaría con la próxima actualización.
Sí que hay que mantenerse cauto ante el vídeo filtrado, ya que Google no ha anunciado nada relacionado con Gemini 3.0, aunque ayer en la foto filtrada apareciese el anuncio de Gemini 3.0 en uno de los hitos.
Encajaría, ya que Gemini 2.0 fue lanzado en febrero para que a continuación lo hiciese Gemini 2.5 con toda su familia de modelos. Y sí este vídeo es real con Gemini 3.0, mostraría que todavía nos queda mucho por ver con la inteligencia artificial generativa.