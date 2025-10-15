El sistema operativo web creado supuestamente por Gemini 3.0 Pro

Tras los anuncios de ChatGPT, se filtra vídeo de Gemini 3.0 Pro de Google creando un sistema operativo web completo

Que ayer saliera Sam Altman anunciando lo próximo de ChatGPT parece que no es fruto de la casualidad según la posible capacidad de Gemini 3.0.

Estos días ha surgido una filtración sobre Gemini 3.0 y su fecha de presentación para el 22 de octubre. Ahora ha aparecido un vídeo de un sistema operativo web creado desde cero por el nuevo modelo de IA de Google.

En X (antes Twitter) se ha publicado este vídeo en el que el filtrador afirma que Gemini 3.0 Pro ha sido capaz de crear un sistema tipo Windows Web OS.

Incluso ofrece Python, un lenguaje de programación de código abierto, acceso al terminal y permite jugar y ejecutar código. Una proeza disruptiva como un gran golpe sobre la mesa de juego en la que se encuentran OpenAI, Anthropic y otras.

Fotomontaje inspirado en Gemini 2.5 Computer Use

Empieza el prompt así: "Design and create a web os like windows os full functional features from text editor, terminal with python and code editor and a game that can be played".

Define el sistema operativo web con la capacidad para pintar en un editor de video y que tenga el software más importante que se instala por defecto con Windows.

De hecho, se puede ver como abre un navegador web con un diseño muy acertado (que recuerda a Safari de Apple) y una experiencia prácticamente idéntica a la que podemos tener cuando instalamos Windows desde cero al iniciarlo.

El código fuente generado está disponible en Codepen.io, un repositorio para programadores, en el que se puede ver el código completo generado por Gemini 3.0 Pro.

La versión MacOS hecha supuestamente por Gemini 3.0 Pro

El usuario también ha dejado caer que las pruebas las ha realizado en AI Studio de Google y afirma que todo funciona, desde la animación de Apple, herramientas, navegador y todo lo que ha generado Gemini 3.0 Pro.

Google lanzó Gemini 2.5 en marzo de este año con continuos modelos en los meses siguientes para ir ofreciendo experiencias de IA generativa. Justo hace unos días hizo disponible Gemini 2.5 Compute Use.

Dibujando en el sistema operativo web creado por Gemini 3.0 Pro

El salto a Gemini 3.0 Pro parece que va a ser enorme en rendimiento y capacidades. Y casualmente ayer salió Sam Altman, CEO de OpenAI, a anunciar parte de las próximas actualizaciones que recibirá ChatGPT.

ChatGPT se actualizó en verano a GPT-5, como un modelo superior, aunque recibió bastantes críticas al perder parte de su personalidad, que ahora se recuperaría con la próxima actualización.

Sí que hay que mantenerse cauto ante el vídeo filtrado, ya que Google no ha anunciado nada relacionado con Gemini 3.0, aunque ayer en la foto filtrada apareciese el anuncio de Gemini 3.0 en uno de los hitos.

Encajaría, ya que Gemini 2.0 fue lanzado en febrero para que a continuación lo hiciese Gemini 2.5 con toda su familia de modelos. Y sí este vídeo es real con Gemini 3.0, mostraría que todavía nos queda mucho por ver con la inteligencia artificial generativa.