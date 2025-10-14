Google tendría preparado un gran golpe contra ChatGPT: Gemini 3.0 se anunciaría el 22 de octubre, según una filtración

Gemini 2.5 Computer Use ha sido el último modelo de IA anunciado por Google y ahora podría dar un buen salto con Gemini 3.0.

La fecha que aparece en la filtración es el 22 de octubre e indica justamente el día de la presentación de la gran actualización.

Una imagen del calendario interno de Google con la hoja de ruta de Gemini 3.0 ha estado apareciendo en las redes sociales.

La imagen publicada muestra una línea de tiempo con los puntos clave que Google pretende alcanzar con las fechas a seguir.

Uno de los hitos enumerados en la filtración es un anuncio, que parece que es la presentación oficial del modelo de IA Gemini 3.0.

El cronograma, según 9to5Google, indica varios hitos importantes que tiene Google por delante con pruebas internas e incluso de errores.

Se cita que el anuncio sería para el 22 de octubre, según la imagen filtrada, pero el sistema de notas interno dice otra cosa.

Google Gemini 3 sighting. October 22.

👀 pic.twitter.com/Blsvx6mORU — Mark Kretschmann (@mark_k) October 11, 2025

Indica que todavía hay una probabilidad de que la disponibilidad de Gemini 3.0 no sería el mismo día que el anuncio de Google.

Lo único es que hay que mantenerse cauto frente a esta actualización, ya que la imagen publicada no inspira mucha confianza.

La imagen habría aparecido de la nada sin un rastro digital claro, así que se hace difícil identificar si es una imagen real.

Lo peculiar de la filtración es que normalmente suelen ocurrir con dispositivos móviles, nunca con un modelo de Gen AI.

No sorprende que pueda comenzar a ser algo más común, debido a la importancia que está teniendo ChatGPT, Gemini y otros.

El 22 de octubre encajaría con la hoja de ruta, ya que Gemini 2.5 Pro fue lanzado en marzo como el modelo de IA más avanzado de Google.

La familia de modelos se lanzó con "razonamiento" y 2.5 Pro, capaz de realizar ejercicios post-entrenamiento complejos.

Frente a ChatGPT sería un movimiento muy interesante, ya que OpenAI lanzó GPT-5 a primeros de agosto, así que un 3.0 con mejor rendimiento y capacidades sería un gran golpe de Google.

No se sabe nada por parte de OpenAI sobre una futura actualización dentro de poco de ChatGPT, aunque esta filtración hará disparar los temores.

Poco más se sabe de Gemini 3.0, y si la filtración está en lo cierto, sería anunciado el 22 de octubre para que se desplegara más tarde.

Una noticia que podría dar comienzo a las filtraciones de los modelos de IA, al igual que pasa con los mejores móviles de Google, Samsung, Apple y otros.