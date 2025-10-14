Adiós a los anuncios de Google: el cambio de la búsqueda que por fin quita la gran molestia que sufren los usuarios

La búsqueda de Google cambió para siempre este mes con el lanzamiento del Modo IA en España; una nueva sección que trae la tecnología de IA de Gemini al buscador para mostrar respuestas avanzadas.

A eso hay que sumar que los resultados tradicionales de Google son cada vez más difíciles de usar, por la llegada de la Vista generada por IA que también muestra respuestas en vez de enlaces a páginas relacionadas con lo que buscamos.

Parece que en Google por fin se han dado cuenta de la frustración que la búsqueda está provocando en algunos usuarios, porque acaba de anunciar un gran cambio que la va a hacer mucho más útil y fácil de usar: el fin de los anuncios.

Más concretamente, por fin podemos ocultar todos los anuncios de la búsqueda de Google sólo con pulsar un botón; de esta manera, tenemos la seguridad de que todo lo que vemos en la página es un resultado real.

Este cambio llega con un rediseño de los anuncios en Google. Hasta ahora, Google mostraba resultados patrocinados integrados junto con los resultados reales; son distinguibles por llevar la etiqueta "patrocinado" en cada página de resultados.

A partir de ahora, todos los resultados patrocinados se mostrarán agrupados en una nueva sección en lo más alto de los resultados de búsqueda, llamada "Resultados patrocinados"; aquí es donde encontraremos todos los anuncios relacionados con la búsqueda que hemos hecho.

La nueva sección de resultados patrocinados de Google Google El Androide Libre

Lo verdaderamente interesante es que podemos ocultar esta nueva sección, simplemente pulsando el botón que se encuentra en su parte inferior; tiene un diseño manera similar al botón que permite mostrar más imágenes en los resultados.

Si pulsamos este botón, la sección de resultados patrocinados será cerrada y sólo permanecerá un botón en la parte superior de los resultados que podemos volver a pulsar para recuperar los anuncios.

De esta manera, si vamos a pasar un tiempo mirando resultados en Google, podemos simplemente cerrar esta sección de anuncios y quitarnos la molestia de tener que ignorarlos cada vez que navegamos.

Sin embargo, esta novedad no es tan bonita como parece, y de hecho, puede resultar ser una mayor molestia en algunos casos. El mayor problema es que el botón para quitar los anuncios se encuentra en la parte inferior de la sección; así que tenemos que ver los resultados patrocinados primero para poder quitarlos.

Además, los ejemplos que ha enseñado Google muestran una sección mucho más grande que los anuncios actuales; en otras palabras, vamos a tener que pasar más tiempo haciendo 'scroll' para poder ocultar los anuncios y ver los resultados reales.

Este cambio puede ser mejor para la experiencia si solemos pasar mucho tiempo en la lista de resultados de Google, porque así nos podemos quitar la molestia de los anuncios de golpe; en cambio, si hacemos búsquedas rápidas en las que sólo vemos uno o dos resultados, esta nueva sección puede ser más molesta que los anuncios que se mostraban hasta ahora.