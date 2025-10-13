Microsoft la lía a 24 horas del fin de Windows 10: la actualización a Windows 11 deja de funcionar en estos casos

El próximo 14 de octubre es el día de la verdad, cuando se producirá el fin del soporte de Windows 10 y uno de los sistemas operativos de ordenador más usados dejará de recibir actualizaciones, tanto de seguridad como de nuevas funciones.

Aunque en España podremos seguir recibiendo actualizaciones de Windows 10 hasta un año más y sin pagar, millones de usuarios de todo el mundo no tendrán esta oportunidad y se están preparando para actualizar a Windows 11.

Es literalmente el peor momento para que Microsoft tropiece, pero eso es justo lo que ha hecho; la compañía ha confirmado que uno de los métodos más recomendables para actualizar a Windows 11 ha dejado de funcionar.

En concreto, hablamos de la herramienta de creación de medios, o Media Creation Tool (MCT), que no se inicia correctamente en Windows 10 y por lo tanto, no permite crear un medio de instalación de Windows 11.

Media Creation Tool es uno de esos programas imprescindibles para los usuarios de Windows que quieren actualizar a una nueva versión o instalar el sistema operativo en un nuevo ordenador.

Este programa permite descargar la imagen ISO de Windows 11 y copiarla a una unidad USB desde la que podemos iniciar el instalador simplemente con reiniciar el ordenador; también ofrece la posibilidad de grabar la imagen en un DVD si tenemos grabadora, o crear un archivo para máquinas virtuales.

Media Creation Tool permite crear unidades USB para instalar Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Este método es el más recomendable si tenemos Windows 10 y queremos actualizar a Windows 11, ya que permite realizar la instalación 'desde cero', limpiando el sistema viejo e instalando el nuevo sin añadidos ni archivos innecesarios.

Sin embargo, desde hace unos días los usuarios que han descargado MCT en su ordenador Windows 10 se han dado cuenta de que no pueden usar la herramienta para crear un USB de instalación de Windows 11.

De hecho, no pueden hacer nada, porque en cuanto iniciamos el programa, este se cierra de manera abrupta y sin mostrar ningún tipo de mensaje de error, por lo que no está claro qué es lo que está pasando y por qué el programa está fallando.

Microsoft confirmó la existencia del 'bug' el pasado fin de semana, apenas tres días antes del fin de Windows 10; aunque afirma que el problema se encuentra en una nueva versión del programa lanzada el pasado 29 de septiembre.

Es el peor momento para que Microsoft cometa este error, cuando millones de usuarios de Windows 10 van a intentar actualizar a Windows 11; datos de Statcounter confirman que mucha gente ha dejado la actualización hasta el último momento para seguir usando Windows 10 hasta que sea inseguro hacerlo.

Afortunadamente, tenemos alternativas para instalar Windows 11 de manera limpia y desde cero en nuestro ordenador. Microsoft ha confirmado que podemos seguir descargando la imagen ISO de Windows 11 desde la página oficial.

Una vez descargado el archivo ISO, si lo ejecutamos se montará como si fuese un disco virtual en nuestro ordenador, y si entramos en este disco, encontraremos un ejecutable llamado "setup.exe" que abrirá el mismo proceso que MCT.

Otra opción es usar un programa no oficial para crear un USB de instalación, y el más recomendable es Rufus, ya que permite descargar la imagen de Windows 11 e instalarla en nuestra llave USB igual que la herramienta oficial de Microsoft.