Google deja en ridículo a Apple y sus excusas con su nuevo reloj Pixel Watch 4: "realmente nos ha impresionado"

El crecimiento en la popularidad de los relojes inteligentes vino de la mano de un problema: el aumento de la basura electrónica. Por norma general, los wearables no están diseñados para ser reparados por su reducido tamaño y la complejidad de las piezas pequeñas.

O al menos, esa era la excusa que han dado compañías como Apple para justificar la venta de productos que no son nada ecológicos y que fomentan la compra de un modelo nuevo cuando el que tenemos se rompe.

Pero como hemos dicho, eso no es más que una excusa, y Google lo acaba de demostrar. El Pixel Watch 4 supone todo un golpe en la mesa para una industria que tiene que aprender, y muy rápido, de cómo se fabrica un smartwatch que se puede reparar.

El Pixel Watch 4 ha pasado por la mesa de iFixit, uno de los grandes defensores de la reparabilidad de los productos tecnológicos, y les ha sorprendido muy gratamente; es el primer reloj enfocado en la reparabilidad, y evita los problemas habituales en estos dispositivos.

Por ejemplo, como sabrá cualquiera que haya intentado abrir un Apple Watch, los wearables suelen estar repletos de pegamento; oficialmente es para mantener la resistencia al agua y al polvo, pero una consecuencia es que los hace más difíciles de reparar.

El Pixel Watch 4 usa simples tornillos y juntas en vez de pegamento iFixit El Androide Libre

En cambio, Google ha usado unos simples tornillos para cerrar la carcasa del Pixel Watch 4, por lo que abrir el dispositivo es tan fácil como conseguir un destornillador Torx del tamaño adecuado.

Cada tornillo tiene su propia junta tórica para mantener la resistencia al agua, demostrando que la accesibilidad del interior no sacrifica la protección del dispositivo, como tantos fabricantes han asegurado.

Una vez que hemos abierto el dispositivo, las buenas noticias no terminan aquí. Los componentes internos son fáciles de reemplazar, por lo que si fallan o se rompen no deberíamos tener que comprar o intercambiar un dispositivo nuevo.

Cambiar los componentes del Pixel Watch 4 es muy fácil iFixit El Androide Libre

La batería requiere quitar sólo dos tornillos y desconectar un solo cable, sin ningún tipo de adhesivo de por medio; otros componentes internos, como el motor de vibración, también se desmontan fácilmente y sin cables que se puedan romper fácilmente al quitarlos.

La pantalla continúa con esta filosofía de diseño, con una junta de goma reemplazable para sellar la unión con el chasis en vez de usar grandes dosis de pegamento como es lo habitual.

Todo esto permite desensamblar y reparar el reloj fácilmente, simplemente intercambiando los componentes afectados, al mismo tiempo que se mantienen las certificaciones de impermeabilidad, que en el Pixel Watch 4 es IP68 contra el agua y el polvo.

Por último, hay que destacar que este trabajo es fácil de hacer porque la propia Google ha publicado manuales de servicio completo para el Pixel Watch 4, y en el futuro cercano los recambios estarán disponibles para usuarios y profesionales.

Por todo esto, iFixit ha otorgado un 9 sobre 10 al Pixel Watch 4, el primer smartwatch que alcanza semejante puntuación; es evidente que se ha convertido en la nueva referencia de cómo diseñar un reloj inteligente de manera respetuosa para el consumidor y el medio ambiente.