La televisión va a cambiar para siempre: Google TV te permitirá generar y ver tus propios vídeos sin depender de nadie

Google sigue trabajando a marchas forzadas para implementar Gemini en absolutamente todos sus productos; hoy mismo hemos hablado de Gemini Enterprise, su solución para el trabajo, pero cuando volvamos a casa y pongamos el televisor, seguiremos viendo a Gemini.

Y es que la última filtración de Google TV revela que el sistema podría recibir un generador de vídeos con Gemini, que permitiría a los usuarios crear y disfrutar de su propio contenido con comandos de voz.

Esta posibilidad ha sido descubierta por Android Authority después de analizar el código de Google TV y encontrar referencias a una nueva función de generación de vídeo y las diferentes opciones disponibles.

Según el código descubierto, Google TV ofrecerá una nueva función llamada "Sparkify"; el nombre coincide con el de una función experimental que fue presentada durante el pasado Google I/O para generar vídeos por IA.

En concreto, Sparkify fue presentado como una manera de generar vídeos a partir de preguntas, y estaba principalmente dirigido a niños para ayudarles a aprender usando una ayuda visual.

Sin embargo, todo apunta a que Google ha encontrado un mayor potencial en Sparkify, con su integración dentro de Google TV para crear todo tipo de vídeos en base a las órdenes e intereses del usuario.

Así lo demuestra el resto de comandos descubiertos dentro de la app de Google TV, entre los que se encuentran las opciones para seleccionar la escena y el estilo visual del vídeo que queremos crear con la IA.

A continuación, podemos describir la idea del vídeo que queremos crear, un proceso que es similar al de usar Gemini en Google TV, con comandos de voz con el micrófono integrado en el mando de control que son interpretados por la IA.

Por último, el sistema generará el vídeo a partir de nuestra idea y de las sugerencias de escena y estilo visual, y podremos reproducir el resultado; probablemente también habrá opciones para compartirlo, aunque por el momento no han sido encontradas en el código.

De esta manera, si por ejemplo queremos ver un vídeo de un tema concreto, ya no hace falta buscarlo, podemos crearlo nosotros mismos usando esta funcionalidad; puede ser una buena herramienta de aprendizaje o simplemente de entretenimiento.

Se trata de otro paso más de Google en la generación de contenido por IA, concretamente vídeos, que ya hemos visto en YouTube con la opción de generar vídeos y compartirlos directamente desde Shorts.