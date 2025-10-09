Spotify ahora suena mejor en España con el audio sin pérdida ya disponible: cómo se activa y qué necesitas para disfrutarlo

El 10 de septiembre Spotify anunció la llegada de lossless audio a los suscriptores premium de la plataforma de streaming de música, y hoy por fin ha desembarcado en España.

La calidad sin pérdida permite escuchar la música de alta fidelidad de hasta 24 bits / 44,1 kHz y ofrece un nivel de claridad superior al formato comprimido estándar.

Al iniciar hoy Spotify en el móvil en España seguro que te encontrarás con la pantalla de bienvenida anunciando esta nueva experiencia de audio que requiere una buena conexión a Internet o que las canciones estén descargadas.

Por ejemplo, en la configuración de calidad "Muy alta", que ha sido al máximo que hemos podido disfrutar del audio en Spotify, se puede leer: "Hasta 320 kbps y 0,14 GB / h".

Ahora aparece justo debajo el "Audio sin pérdida" con hasta 24 bits / 44,1 kHz y FLAC. Este último es un formato de archivo que ha sido usado por los audiófilos.

El audio sin pérdida ya aparece en Spotify en España

Un Mp3 normal puede ocupar fácilmente los 30 o 40 MB, mientras que un archivo FLAC puede pasar de los 100 MB. Una buena librería musical en FLAC conlleva contar con un almacenamiento interno mayor en el móvil o PC.

Y ya desde el móvil podemos dirigirnos a "Configuración y privacidad", luego a "Calidad del contenido multimedia" y aparecerá el "Audio sin pérdida" en Calidad de streaming por wifi, con datos móviles y de descarga.

¿Qué equipo necesito?

Los configuramos los tres y ya tendremos nuestro Spotify para que suene como nunca, aunque para disfrutar de toda la experiencia del lossless audio conlleva tener un equipo algo especial.

Cabe recordar que activar el audio sin pérdida conlleva un mayor consumo de datos si no estamos reproduciendo la música descargada. Y sí, solo es para los suscriptores Premium.

Primero, hay que contar con unos auriculares o altavoces de calidad para reproducir el amplio rango de frecuencias del audio que enriquecen el sonido de cualquier canción que escuchemos.

Y segundo, una conexión por cable o Wi-Fi para evitar la compresión Bluetooth, aunque hay códecs como LDAC o aptX HD que sí se acercan a la alta resolución.

A día de hoy contamos con auriculares inalámbricos como los Xiaomi Buds 5 Pro que dan soporte a LDAC, y solo hay que tenerlo activado desde ajustes al igual que revisar que, desde las conexiones Bluetooth (en la rueda dentada), está disponible LDAC para activarlo.

No es un lossless puro, pero sí que estaremos escuchando nuestra música favorita a una calidad que ha dado un buen salto comparado con la configuración "Muy alta" de Spotify.