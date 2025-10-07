Después del cargador, ahora toca decir adiós al cable USB: la nueva tendencia de las marcas te va a costar mucho dinero

Los primeros compradores del nuevo Sony Xperia 10 VII se han encontrado con que el fabricante no ha incluido un cable USB-C en la caja como es lo habitual, pero no es el único que ya ha dado el polémico paso.

Es fácil olvidarlo, pero hubo un tiempo en el que comprar un móvil nuevo era toda una experiencia; el llamado 'unboxing' era un proceso que había que saborear y disfrutar, comprobando todas las cosas que venían en el interior de la caja.

En comparación, la experiencia de 'unboxing' de hoy en día es bastante simple, especialmente desde que las marcas dejaron de incluir un cargador en la caja; una moda iniciada por Apple en nombre del ecologismo que ahora ha dado otro paso en la misma dirección.

Y es que la nueva tendencia de los fabricantes es quitar el cable USB-C de la caja y meter únicamente el dispositivo; y tal vez lo más sorprendente es que están empezando con modelos que no son baratos precisamente.

Así lo han descubierto los primeros usuarios del Sony Xperia 10 VII, que han compartido en Reddit que la caja no incluye nada de lo necesario para recargar el dispositivo: ni un cargador, ni un cable USB-C, que el usuario tendrá que adquirir por separado.

La fotografía del 'unboxing' es, por lo tanto, bastante triste, con mucho empaquetado sólo para incluir un smartphone y la documentación legal que es obligatoria en la mayoría de los países.

Contenido de la caja del Sony Xperia 10 VII Brick_Fish | Reddit El Androide Libre

Es un tratamiento sorprendente para un smartphone que, en España, cuesta 449 euros; tal vez sería más comprensible en un modelo de gama baja, pero irónicamente, esos son los que aguantaron más incluyendo el cargador para ofrecer más valor al usuario.

Pero Sony no es la única que está experimentando con quitar el cable USB-C de la caja, y por eso decimos que es una nueva tendencia; y la que empezó, como no podía ser de otra manera, es Apple.

Aunque Apple aún incluye un cable con el iPhone, dejó de incluirlo en ciertos productos como los AirPods; aunque en ese caso, es más justificable porque podemos usar el mismo cable que viene con nuestro smartphone.

Xiaomi y las marcas del grupo BBK como realme y vivo también están jugando con la idea de no incluir el cable, aunque por el momento, eso ha ocurrido únicamente en algunos dispositivos vendidos en España.

Pero parece inevitable que toda la industria se sume a esta decisión; la justificación es la de siempre, la sostenibilidad, con el objetivo de reducir las emisiones y la cantidad de basura electrónica producida. Sin embargo, estas son malas noticias para el consumidor.

Cargador sostenible

La idea es que, al no tener que incluir el cable, los fabricantes puedan vender los dispositivos en cajas más pequeñas y ligeras, lo que a su vez repercute en el transporte y la cantidad de materiales usados.

Sin embargo, a nadie se le escapa que, con esta decisión, las compañías no sólo están ahorrando mucho dinero con cada venta, sino que lo están ganando gracias a las ventas de accesorios como cargadores y cables.

Y es que un detalle muy importante es que no vale cualquier cable ni cargador para nuestro nuevo móvil, especialmente con los nuevos modelos que son compatibles con tecnologías de carga rápida que sólo funcionan con los accesorios correctos.

Por eso, lo recomendable cuando compramos un nuevo móvil es usar el cable que viene en la caja y que está preparado para la potencia de carga que permite el dispositivo; pero ahora, tendremos que buscarnos la vida y buscar un cable compatible.

La ironía es que, en muchos casos, en vez de reducir las emisiones y la basura esta decisión las puede aumentar, por la cantidad de usuarios que tendrá que comprar un nuevo cable y cargador por separado y con su propio empaquetado.