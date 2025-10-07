ChatGPT cambia para siempre para acabar con Android: las apps como Spotify ahora se pueden usar dentro de la IA
OpenAI ha anunciado una nueva manera de integrar apps dentro de ChatGPT con el objetivo de crear su propio sistema.
Más información: OpenAI da un golpe sobre la mesa de la generación de vídeos con IA con Sora 2, el mayor rival de Veo 3 de Google
Los smartphones pueden ser muy diferentes dentro de diez años. OpenAI, Nothing y otras compañías no han ocultado sus planes de acabar con el concepto de 'apps' y 'sistema operativo', para que todo funcione directamente a través de ChatGPT y otras IAs.
OpenAI acaba de dar un paso de gigante en esa dirección con el anuncio de la llegada de las apps a ChatGPT; en efecto, ahora podremos usar algunas de nuestras aplicaciones favoritas directamente dentro del asistente e interactuar con ellas de otras maneras.
Es un proyecto ambicioso, que empieza pequeño. OpenAI ha abierto un nuevo SDK, herramientas para desarrolladores que les permiten conectar sus servicios y apps ya existentes a ChatGPT.
Entre las primeras apps que usarán este SDK para integrarse en ChatGPT nos encontramos muchas que probablemente el lector ya tiene instaladas en su móvil, como Spotify, Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma y Zillow.
Además, OpenAI ya ha adelantado que está trabajando con los desarrolladores para que en las próximas semanas también estén disponibles las apps de Uber, DoorDash, OpenTable y Target.
Estas apps permitirán usar todas las funciones de cada servicio, pero usando la interfaz de ChatGPT con órdenes y 'prompts' personalizados; la IA será capaz de comprender lo que queremos y abrir la app correspondiente para hacer lo que hemos pedido.
Por ejemplo, podemos pedir a ChatGPT que cree una nueva lista de reproducción con artistas latinos que hayamos escuchado mucho, y la IA automáticamente creará la lista dentro de Spotify y nos permitirá reproducirla.
Otro ejemplo es la posibilidad de pedir a ChatGPT que reserve un hotel en París, con detalles como la cantidad de personas y las fechas concretas, y el asistente automáticamente mostrará las mejores opciones usando Booking.com.
Apps como Canva ofrecen una integración incluso superior; por ejemplo, podemos pedirle que cree un póster para un negocio de mascotas o de cualquier otra cosa, y después de un momento la imagen aparecerá en ChatGPT con la posibilidad de entrar en Canva para editarla.
Sin embargo, el nivel de integración parece depender de cada app; continuando el ejemplo anterior, Spotify mostrará la lista de reproducción que ChatGPT ha creado, pero no podrá reproducirla dentro del asistente, sino que abrirá la app de Spotify en nuestro dispositivo.
A esta novedad hay que sumar la integración que ChatGPT ya tiene con algunos servicios online como Etsy, que permite buscar productos y realizar compras directamente desde el 'chatbot' y sin necesidad de entrar en la página web o app.
El objetivo final de OpenAI es evidente: que ChatGPT se convierta en un 'sistema operativo' sobre el que se puedan ejecutar todas nuestras apps; y en ese contexto, los sistemas actuales como Android o iOS pueden desaparecer.
Proyectos como el dispositivo que OpenAI prepara con Jony Ive, el legendario diseñador de Apple, también van en esa dirección, con la posibilidad de sustituir o complementar al smartphone con una plataforma propia basada en IA.