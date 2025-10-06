Xiaomi contra Tesla: el SU7 Ultra se enfrenta al Model S Plaid y el resultado son malas noticias para Elon Musk

El lanzamiento del Xiaomi SU7 el año pasado supuso todo un golpe en la mesa que despertó a mucha gente; un fabricante novato había conseguido crear un coche eléctrico a la altura de los mejores del sector en el primer intento.

La llegada de la versión Ultra del SU7 confirmó que lo de Xiaomi no era un simple experimento, y que había llegado para quedarse; lo hizo con un coche de récord, literalmente, al obtener el mejor registro en el circuito del Nürburgring.

Sin embargo, aún quedaban ciertas dudas de cómo el Xiaomi SU7 Ultra se iba a comportar en pruebas reales e independientes, y ahora, podemos decir que esas dudas se han resuelto, y hay buenas y malas noticias para Xiaomi y por lo tanto, para su rival, Elon Musk.

Y es que el canal de YouTube Carwow ha conseguido ser de los primeros en occidente en probar un Xiaomi SU7 Ultra, y han aprovechado la ocasión para compararlo con su rival directo, el Tesla Model S Plaid, el coche más potente y deportivo de la marca.

Sobre el papel, Xiaomi tiene las de ganar. El SU7 Ultra tiene tres motores eléctricos que alcanzan los 1.548 caballos conjuntamente y 1.770 Nm de torque; aunque el Plaid también tiene tres motores, 'apenas' superan los 1.000 caballos de potencia con 1.420 Nm de torque.

Aunque el SU7 Ultra pesa un poco más, 2.360 kg frente a los 2.160 kg del Tesla, la mayor potencia debería compensarlo con creces. Sin embargo, esta prueba ha revelado que hay otros aspectos importantes que afectan al rendimiento de un vehículo, más allá de la potencia.

Es algo que quedó en evidencia en el primer intento de hacer una carrera de cuarto de milla al estilo 'drag race' partiendo completamente parados. Para sorpresa de todos los implicados, Xiaomi perdió este primer enfrentamiento, pero tiene explicación.

Y es que el SU7 Ultra montaba neumáticos 'semi slick' diseñados para el uso en circuito, que ofrecen un mayor agarre, pero que también tienen un rango de temperatura muy pequeño para sacarles el partido.

Que los neumáticos estaban fríos es sólo una parte de la explicación; el control de lanzamiento, o 'launch control' de Xiaomi es claramente inferior al desarrollado por Tesla y no pudo aplicar la mayor potencia al asfalto de la manera más eficiente.

Las siguientes pasadas fueron otra historia. Aunque el control de lanzamiento volvió a mostrar sus deficiencias, una vez que los neumáticos agarraron el SU7 Ultra hizo gala de su mayor potencia.

El resultado final es que el Xiaomi SU7 terminó venciendo al Tesla de manera clara, completando el cuarto de milla en 9,3 segundos frente a los 9,5 segundos del Plaid.

Pese a esta victoria, los ingenieros de Xiaomi no pueden celebrar. Varias pruebas tuvieron que ser repetidas porque los sistemas de a bordo del SU7 Ultra estaban limitando la potencia para mantener la temperatura de las baterías y el sistema eléctrico a niveles seguros, mientras que el Tesla fue bastante fiable.

A eso hay que sumar que la prueba de frenado fue especialmente mala para Xiaomi, confirmando el temor que ya existía de que los frenos escogidos pueden no ser suficientes para el mayor peso del vehículo.

Aún así, Xiaomi se lleva la victoria contra Tesla por una sencilla razón: su coche cuesta la mitad. En el Reino Unido, el Tesla Model S Plaid tiene un precio de 113.000 libras, mientras que el SU7 Ultra cuesta unas 55.000 libras al cambio; por supuesto, no se tienen en cuenta aspectos costosos como la importación y que el cambio de moneda no es tan favorable en otros países como España, pero no deja de ser algo llamativo.