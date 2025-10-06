Google puede hacer que le digas adiós a Spotify: la novedad de YouTube Music que no sabíamos que queríamos tanto

El mes pasado por fin terminó una espera de cinco años con la llegada del sonido en alta definición a Spotify, como parte de la suscripción Premium y sin necesidad de pagar un complemento adicional.

Era justo lo que muchos estábamos deseando para volver a Spotify, pero para mucha gente, la calidad del sonido no es un factor determinante a la hora de elegir plataforma de streaming; las funciones son más importantes.

YouTube Music es uno de los pocos servicios que quedan sin opción de música en alta calidad, pero lo puede compensar con funciones avanzadas y la biblioteca de canciones y videoclips más grande del mundo gracias a la integración con YouTube.

Ahora, Google está experimentando con una de esas funciones que pueden convencer a los usuarios de dar el salto a YouTube Music o quedarse en la plataforma y no volver a Spotify.

Hablamos de la traducción de las letras de las canciones, que según Android Authority algunos usuarios ya están disfrutando en la app oficial de YouTube Music para Android; aunque por el momento, parece que se ha extendido poco.

Al igual que todos los servicios de música, YouTube Music cuenta con un botón que muestra la letra de la canción que estamos escuchando, ideal para hacer algo de karaoke, o para disfrutar mejor de la música comprendiendo mejor su mensaje.

Sin embargo, eso es difícil si no entendemos el idioma en el que está escrita la canción, y aquí es donde entra la salvación de esta nueva función de YouTube Music, que permite traducir las letras de las canciones.

En concreto, los usuarios han descubierto un nuevo botón llamado "Traducir", con el icono de Google Translate, junto con el botón para compartir las letras.

Traducción de letras de canciones en YouTube Music Android Authority El Androide Libre

Al pulsar ese botón, se realizará una traducción automática de las letras usando los algoritmos de Google; las letras originales se seguirán mostrando pero en pequeño, con la traducción un poco más grande para que se vea mejor.

Esta función puede ser ideal para disfrutar más de nuestras canciones favoritas, pero tiene ciertas limitaciones; por ejemplo, sólo podemos traducir las letras al idioma del sistema, y no tenemos la opción de seleccionar otro idioma diferente.

Además, esta funcionalidad será exclusiva de los usuarios de YouTube Premium, por lo que no estará disponible si no estamos pagando la suscripción; parece que Google quiere darnos otro motivo para tenerla aparte de quitar anuncios.

Por el momento, esta es una prueba muy limitada y, como es lo habitual en YouTube, es probable que dure muy poco; la compañía usará los datos de uso para pulir la función y lanzarla en los próximos meses para todo el mundo.