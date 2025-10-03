Google Maps cambia para siempre en España: se rediseñan dos de los botones que más usas en la app

El uso de Google Maps nos lleva en España a saber la ubicación de los autobuses de la EMT en tiempo real o que ahora se rediseño el botón de ubicación y el de capas.

El de ubicación es de los botones que más usamos cuando desplazamos la pantalla a otra ubicación para así idear el plan para salir a tomar algo el sábado o buscar algún lugar recóndito en la ciudad.

Ahora Google dice adiós al diseño del botón de ubicación con la flecha de brújula tan icónica para abrazar uno más minimalista y que sigue la misma pauta.

También se ha modificado su tamaño, al hacerse más pequeño, y su forma, que pasa de la circular a la cuadrada con esquinas redondeadas para darle un aire más Material 3 Expressive.

Material 3 Expressive es la evolución de Material 3 como un conjunto de nuevas funciones, componentes actualizados y tácticas de diseño para crear interfaces más "emocionales".

Y es justo lo que sucede con el rediseño del botón de ubicación que ha permanecido así desde hace muchos años en la app.

Ahora, cada vez que el mapa se sitúe en otra ubicación, aparecerá el botón con un punto azul dentro de una esfera con un tono de color más claro y con la misma forma.

El rediseño de los botones de Google Maps

Al pulsar el botón se vuelve a la ubicación en la que nos encontramos justamente con nuestro móvil posicionados y con el diseño mencionado del icono de brújula con un toque minimalista.

El segundo botón que se ha rediseñado es el de las capas de mapa. Ahora, y siempre que no exista ninguna novedad sobre alguna capa o información vinculada a una, como sería la de incendios, aparece el nuevo botón.

Sigue con la misma forma de círculo, pero cambia el icono con ese + a las capas para seguir con ese aire más minimalista de los dos cambios que han recibido los botones que más solemos usar en Google Maps.

Esta nueva actualización ya está disponible en España con la versión 23.59 de Google Maps en Android. Si las actualizaciones automáticas no están activas en Google Play, solo hay que pasarse para descargarla e instalarla.

Una nueva experiencia visual para Google Maps, según 9to5Google, que sigue definiendo una interfaz cada vez más intuitiva y centrada en las acciones que solemos hacer todos los días con el móvil.