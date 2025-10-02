Los móviles Galaxy van a cambiar para siempre: así son los nuevos iconos de One UI 8.5 que prepara Samsung

Los nuevos iconos de One UI 8.5 de Samsung, con un efecto tridimensional @UniverseIce | X El Androide Libre

Apenas han pasado dos semanas desde el lanzamiento oficial de One UI 8 en España, pero Samsung ya está preparando la próxima gran actualización de su capa de personalización, One UI 8.5.

Aunque podamos pensar que se trata de una actualización menor, al estar basada también en Android 16 y estar disponible para los mismos dispositivos que One UI 8, en realidad las primeras filtraciones apuntan a todo lo contrario.

One UI 8.5 será presentado y estrenado con los próximos Galaxy S26 y por lo tanto, será una actualización muy importante para Samsung, que quiere dar un salto importante en la próxima generación de dispositivos con grandes novedades en la gama.

Por eso, la próxima versión del sistema estrenará importantes cambios, y ya conocemos uno: los nuevos iconos de One UI, que adoptan un nuevo estilo que dice adiós a la estética que ha dominado al sector en los últimos años.

La última versión en desarrollo de One UI 8.5 ya usa los nuevos iconos, y algunos periodistas y expertos con acceso, como @UniverseIce en X, ya han podido compartir algunas capturas de pantalla y vídeos.

Estas imágenes muestran una diferencia aparente pero no revolucionaria en el aspecto de los iconos, que se resume en un cambio fundamental: decimos adiós a los colores planos y decimos hola de nuevo a los efectos tridimensionales y de profundidad.

Los nuevos iconos cuentan con un nuevo efecto que hace que parezca que sobresalen del resto de la interfaz, un efecto de profundidad que los hace más parecidos a 'botones reales' y no tanto a figuras 2D como hasta ahora.

Es cierto que el efecto no es muy marcado, pero hay que tener en cuenta que estamos ante la primera versión de los nuevos iconos; es perfectamente posible que el efecto evolucione en la versión final de One UI 8.5.

Los iconos de One UI 8 (izq) y los de One UI 8.5 (der) @UniverseIce | X El Androide Libre

Además, es probable que Samsung no quiera dar un paso tan impactante en una actualización menor del sistema operativo, y que One UI 9 y One UI 10 adopten cambios más notables, como está ocurriendo en toda la industria.

En los últimos años, la tendencia dominante del sector tecnológico ha estado en el uso de colores planos y de alto contraste, junto con figuras simples y sin muchos detalles; es algo que podemos apreciar tanto en los iconos como en otros elementos de la interfaz como los menús de Android.

La nueva moda va en la dirección contraria, recuperando los detalles que fueron eliminados en su día para crear un diseño visual con más profundidad y realismo.

Es una vuelta a lo 'retro' que encaja con la vuelta de otros elementos que habían pasado de moda como las transparencias o los efectos de cristal, que también han sido recuperados por las grandes marcas como Apple, Google o Samsung.

De hecho, ya sabíamos que One UI 8.5 también iba a apostar más por los efectos de cristal en los menús y botones de la interfaz, y por eso el cambio de los iconos tiene mucho sentido, y de hecho, es necesario para que encajen mejor con los menús transparentes.