Google da marcha atrás y volverá a permitir grabar las llamadas de teléfono

Una de las funciones que se usaban hace unos años, cuando era posible en España, era la grabación de llamadas. Pero eso casi se impidió por completo en Android 9.

Pese a que en nuestro país es lícito grabar las llamadas mientras el que lo hace sea partícipe de la misma (otra cosa es el uso posterior de ese archivo), en otros países está completamente prohibido, y Google lo anuló a nivel de sistema.

Aunque ha habido muchos intentos de volver a ese estadio previo, la realidad es que llevamos muchos años sin poder grabar las llamadas de manera sencilla.

Incluso surgieron aplicaciones que intentaban rodear esa prohibición, pero la realidad es que al dejar de ser sencillo, la práctica acabó decayendo.

Y es una pena porque es una forma de tener una prueba ante intentos de estafas o de malas prácticas corporativas, algo que en España sigue siendo común, aunque hayan disminuido.

Google Pixel 9 Pro XL Chema El Androide Libre

Lo curioso es que, actualmente, los sistemas de inteligencia artificial son capaces no sólo de oír la conversación, sino de transcribirla o de traducirla en tiempo real.

Y Google quiere adaptarse a estos nuevos tiempos y ha anunciado que "todos los países donde Pixel es compatible, la Grabación de Llamadas estará disponible en Pixel 6 y modelos posteriores, para dispositivos que no admitan la función más completa de Notas de Llamada. Al".

Es decir, que la compañía entiende que no tiene sentido prohibir la grabación mientras algunos de sus modelos pueden escuchar igualmente el contenido para procesarlo mediante inteligencia artificial.

Eso sí, al igual que pasa "con las Notas de Llamada, se reproduce una advertencia por defecto para respetar la privacidad de la otra persona."

No se ha confirmado los países en los que esta función volverá a estar disponible, pero es de suponer que España está entre ellos dado que los Pixel se venden en nuestro mercado.

Sí que se ha concretado la fecha, y es que esta actualización llegará, en principio, a lo largo de este mismo año 2025. Esperemos que la limitación también desaparezca del resto de móviles dado que, en teoría, Android ya no debería restringirlas.

Lo que no está tan seguro es el tiempo que pasará hasta que el resto de fabricantes implemente de nuevo esta función, quizás con la nueva versión de Android el año que viene.

Cabe destacar que algunas marcas sí que tienen implementada esta función, como Xiaomi o Samsung, pero otras muchas, que usan una versión más limpia de Android, no.