Microsoft lanza Windows 11 25H2: estas son las novedades que trae y cómo va a cambiar tu ordenador para siempre

El mes de octubre será muy importante para Microsoft. Además del fin de soporte de Windows 10 en buena parte del mundo (aunque será extendido en España durante un año más) hay que sumar el lanzamiento de la nueva versión de Windows 11.

A partir de hoy, Windows 11 25H2, la nueva gran actualización del sistema, ya está disponible para descargar en todos los ordenadores compatibles, que son los mismos equipos que ya podían instalar la anterior versión, 24H2, lanzada el año pasado.

Hay un buen motivo por el que la compatibilidad no ha cambiado, y tiene que ver con una auténtica revolución en la manera en la que Microsoft lanza nuevas funciones de Windows 11 y que va a cambiar la manera en la que usamos nuestro ordenador.

Aproximadamente cada año los usuarios de Windows recibían una gran cantidad de novedades en una enorme actualización que requiere de varios reinicios; pero eso ha cambiado con Windows 11 25H2, que es una actualización muy pequeña y que sólo necesita un reinicio.

Eso es porque, con esta nueva versión, Windows 11 cambia a un nuevo sistema de actualizaciones llamado "paquete de habilitación", que activa funciones que ya fueron descargadas en actualizaciones anteriores.

En efecto, eso significa que tu ordenador probablemente ya ha descargado todas las novedades de Windows 11 25H2 antes de que instales la actualización en tu ordenador; lo único que hace esta instalación es activarlas.

Este método va a cambiar completamente la manera en la que se lanzan nuevas funciones en Windows 11, ya que Microsoft podrá ir introduciéndolas poco a poco en vez de todas de golpe como hasta ahora.

Microsoft llama a esto un "modelo de innovación continua", y se notará especialmente a lo largo del próximo año, conforme vayan saliendo nuevas funciones de Windows 11 que afectarán a la interfaz y a la adopción de la IA.

Novedades de Windows 11 25H2

Eso no significa que Windows 11 25H2 no traiga novedades, es sólo que ya habían sido introducidas con Windows 11 24H2 y ahora se han activado; sin embargo, es posible que no te vayas a dar cuenta del cambio.

Eso es porque, con 25H2, Microsoft se ha centrado en mejorar la estabilidad y la seguridad del sistema operativo, en vez de introducir grandes novedades en el escritorio o las tecnologías usadas.

Esta será una gran noticia para todos aquellos usuarios que sufrieron con Windows 11 24H2, que además de muchas novedades también trajo una buena cantidad de 'bugs' y molestias de la mano.

Microsoft no quería repetir el mismo error dos veces consecutivas, y de ahí que con 25H2 se haya centrado en ajustar la seguridad y pulir el funcionamiento del sistema operativo para que vaya mejor.

Entre estas mejoras de seguridad se encuentran avances en la detección de vulnerabilidades, que ahora también usa inteligencia artificial en la programación y mantenimiento del sistema operativo.

Microsoft también ha hecho algo de 'limpieza', eliminando programas heredados de antiguas versiones de Windows como PowerShell 2.0, que ya no son necesarios porque han sido sustituidos por nuevas funciones y programas.

En lo que respecta a la interfaz, los usuarios notarán pequeñas diferencias en el menú inicio y algunos elementos de diseño para obtener un aspecto más coherente con el resto de Windows 11.

Tal vez la mayor novedad de Windows 11 se encuentra en la compatibilidad nativa con WiFi 7 sin necesidad de instalar 'drivers' ni programas adicionales, obteniendo una conexión a Internet más rápida y estable en ordenadores portátiles.

Windows 11 25H2 ya empieza a aparecer como una actualización si entramos en Windows Update en la Configuración del sistema; la manera más sencilla de conseguirla antes que nadie es activar la opción "Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles" y pulsar en "Buscar actualizaciones".