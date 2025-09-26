Meta lanza Vibes con la idea de ir a por TikTok, pero con vídeos generados por IA, o comúnmente llamados AI slop

En abril de este año Meta lanzó Meta AI como una app independiente centrada en todas las experiencias que propulsa la IA. Ahora introduce Vibes como un nuevo feed en Meta AI.

La propuesta de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, es que se convierta en una red social que imita a TikTok o Instagram Reels, pero cada uno de los vídeos es AI slop en esencia.

AI slop es un término nacido desde la Gen AI y que se refiere a contenido de baja calidad, que suele ser producido en masa y con apenas esfuerzo por parte del usuario al ser creado con un prompt.

La idea podría provenir de Facebook, que se está convirtiendo en una plataforma en la que los vídeos creados con IA, confundiendo a muchos que los ven al parecer reales, reciben miles y miles de likes.

Mark Zuckerberg tomó su cuenta de Instagram para anunciar Vibes con una serie de vídeos generados con IA en los que se puede ver desde una serie de criaturas saltando hasta un gatito amasando pan.

Vibes de Meta Meta

El tercer vídeo es una mujer egipcia tomando su móvil para hacerse un selfie con el fondo como una panorámica del Antiguo Egipto.

Ha de quedar bien claro que todos los vídeos que se reproduzcan en Vibes serán fantasía pura, nada será real, y según exploremos el feed irán apareciendo vídeos IA generados por creadores y otros usuarios.

La app Vibes de Meta Meta

Y como sucede con Instagram o TikTok, según vayamos viendo más vídeos el algoritmo irá personalizando el contenido, según se aclara en el anuncio hecho por Meta.

Vibes permite generar un vídeo desde cero o simplemente hacer un remix de lo que veamos en el feed. Hay herramientas para personalizar el remix con nueva música, estilos o visuales.

AI Slop

La app permite publicar directamente el vídeo generado en Vibes o pasarlo a otras redes sociales como Instagram y Facebook Stories al igual que Reels o enviarlo en un mensaje directo.

Según TechCrunch, las respuestas a la publicación de Mark Zuckerberg en el anuncio dejan claro que nadie quiere una versión de TikTok generada por IA. El comentario más votado: "tíos, nadie quiere esto".

Capturas de vídeos generados por IA en Vibes Meta

El contenido generado por IA está siendo un grave problema para las plataformas, y hace unas horas Spotify anunció que ha eliminado millones de canciones generadas con inteligencia artificial según Los Angeles Times.

YouTube ya está preparando medidas contra los vídeos producidos en masa y repetitivos que están inundando la plataforma, debido a su preocupación por el contenido AI slop.

Capturas de vídeos generados por IA en Vibes de Meta Meta

Lo curioso del asunto es que la misma Meta dijo a principios de este año que estaba abordando el contenido poco original de Facebook y aconsejó a los creadores que se centraran en la narración auténtica.