Google actualiza Gemini 2.5 Flash y lo hace más inteligente y eficiente: ahora analiza mejor las imágenes, incluso diagramas

Con Gemini introduciéndose en cada una de las apps y plataformas de Google, ahora toca una actualización para hacer más inteligente a Gemini 2.5 Flash.

Hace unas horas, Google ha anunciado la actualización que hace que las respuestas de su IA sean más claras, más detalladas e incluso se mejore su capacidad de análisis de imágenes.

El gigante tecnológico también ha mejorado cómo Gemini trabaja con las imágenes, ya que ahora podemos subir un diagrama, notas escritas o material de estudio para que lo analice.

Esta nueva capacidad es perfecta tanto para estudiantes como para profesionales, ya que ahora se podrán realizar todo tipo de consultas sobre cualquier gráfico y, lo mejor, lo hará bien rápido.

Es la gran diferencia frente a Gemini 2.5 Pro, que suele tardar más en analizar una pregunta y se recomienda su uso justo para tareas más complejas.

Gemini 2.5 Flash just got a few new updates:



You'll see enhanced step-by-step help for homework, better-organized responses, and improvements in image understanding. Here’s a breakdown of what’s new 🧵 pic.twitter.com/Pzv2mYNwKB — Google Gemini App (@GeminiApp) September 25, 2025

Google también ha incrementado su eficiencia, ya que Gemini 2.5 Flash utiliza tokens con el doble de eficiencia que antes, por lo que el mismo contenido necesita menos tokens.

Si se usan Claude, ChatGPT u otra IA, se podrá notar que a veces extienden las respuestas, ya que cuanto más texto generado, más tokens se usan, así que es más fácil llegar a los límites que imponen para su uso gratuito.

En este sentido, ahora Gemini 2.5 Flash gana mucho y será más eficiente en sus respuestas, ya que a veces da la sensación de que los bots con IA se extienden demasiado para consumir más rápido los tokens gratuitos.

Desde la perspectiva de una pequeña empresa o negocio que use Gemini 2.5 Flash, se traduce en una reducción de costes increíble y que bien notará al final de mes en la factura a pagar.

Eficiencia de tokens de salida de Gemini 2.5 FLash y Flash-Lite Google

Se pueden ver las diferencias en la imagen compartida por Google en la que se ve la eficiencia en la salida de tokens al pasar de los 71M a los 93M en Flash y de los 70M a los 140M en Flash-Lite.

Google también ha compartido que en las pruebas hechas para conectar diferentes pasos o herramientas, se ha mejorado su rendimiento en un 5%.

Flash-Lite se ha actualizado también y en la versión ligera ahora usa menos palabras, sigue instrucciones más complejas y se ha mejorado en tareas de traducción, análisis de imágenes y transcripción de audio.

Google, desde su cuenta en X (antes Twitter), mantiene que la actualización ya debería estar disponible, aunque, según Android Police, no ha dado detalles si su disponibilidad es general o global.