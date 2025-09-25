La submarca económica de Nothing, CMF, se va a independizar y convertirse en una empresa diferente

A finales de 2023 Nothing anunció la llegada a España de su submarca económica, CMF, que se centraba en productos para los que valoraban mucho el precio.

La empresa con sede en Londres no quería que le pasara lo mismo que a OPPO o Xiaomi, que tuvieron que luchar para mantener una imagen de empresa con productos de calidad y no sólo precios bajos.

Por eso Nothing ha anunciado que CMF se va a independizar de la compañía, creando una subsidiaria con una marca propia, lo mismo que vimos en casos similares.

Esta estrategia no era nueva, puesto que es lo que hicieron hace años Xiaomi con Redmi y con POCO y OPPO con realme. Y el siguiente paso no nos coge por sorpresa.

De esta forma, la startup cofundada por Carl Pei y el español David Sanmartín, hace evolucionar a CMF para centrarse en los mercados más importantes para esta nueva compañía.

Nothing se va a aliar con la empresa india Optiemus para establecer CMF como una empresa con sede en ese país, uno donde tiene mucho margen de crecimiento y donde el precio es un factor clave.

La elección de La India no es casual y es que, además de ser el segundo mercado en importancia para CMF, se posiciona como un lugar clave para la fabricación de móviles en los próximos años.

CMF Phone Pro 2 Chema Flores El Androide Libre

De hecho, el precio medio del móvil en India está en torno a los 200 dólares, algo por debajo, con lo que CMF puede ofrecer una propuesta que encaje en ese mercado.

Por el momento no se sabe la estructura de esta nueva empresa, qué parte será de Nothing y qué parte del nuevo socio, pero sí han confirmado que se invertirán más de 100 millones de dólares en los próximos tres años.

Parece claro que India desempeñará un papel clave en el futuro de la industria de los teléfonos inteligentes, una vez que el coste de fabricación en China ha aumentado.

CMF ha tenido una excelente acogida en el mercado desde su lanzamiento hace dos años. Según Carl Pei, esta será "la primera marca de teléfonos inteligentes verdaderamente global de India. Nuestra unión con Optiemus es un hito clave para hacer realidad esta visión".

De esta manera, Nothing podrá centrarse en hacer crecer su marca en países con un mayor poder adquisitivo, como los europeos o los norteamericanos, y hacer que CMF sea una referencia en países como los del sudeste asiático.