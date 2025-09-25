'Recordarme', el nuevo sistema de avisos de WhatsApp para mensajes importantes: perfecto para alarmas, planes y tareas

Después del anuncio de la traducción automática de los mensajes de un chat de WhatsApp, ahora ya está disponible la función "Recordarme" que podemos usar para cualquier mensaje en un chat.

Si has actualizado WhatsApp desde la Google Play Store o en la App Store de Apple, te debe aparecer una nueva opción al hacer un toque largo en un mensaje.

"Recordarme" aparece como una de las opciones en el menú del icono de tres puntos de la parte superior derecha.

Al pulsarlo emerge una tarjeta desde la parte inferior con las siguientes opciones: "En 2 horas", "En 8 horas", "En 24 horas" y "Personalizar".

Un toque y se dejará programado el recordatorio. En el mismo mensaje aparece el icono de campana mostrando que tiene un aviso asignado.

Así se configura Recordarme de WhatsApp

Como si fuera una alarma, cuando pasen dos horas (o las configuradas) se recibirá la notificación con el recordatorio de WhatsApp.

Por lo que desde la misma app podremos configurar un recordatorio para la cita con el médico (si la recibimos por WhatsApp) o si hemos quedado con los amigos para tomar algo.

El icono de recordatorio programado de WhatsApp

Hacemos una pulsación prolongada y podremos recordar ese mensaje para recibir una notificación en el móvil. Lo mejor de todo es que lo tenemos a mano en una de las apps que más usamos.

Y la posibilidad de personalizar "Recordarme" eleva incluso mucho más la experiencia, ya que podemos poner un recordatorio para dentro de un mes o como si es en un año.

Hay otro detalle en esta nueva experiencia de recordatorios de WhatsApp: seremos nosotros los que recibamos la notificación de recordatorio sobre el mensaje y no la otra persona.

También se puede cancelar el recordatorio al pulsar sobre el mensaje y dar a esta opción del menú situado en la parte superior derecha.

Esta novedad está disponible en la versión 2.25.26.74 de WhatsApp para Android en España. Lo que recomendamos es pasarse por la Google Play Store o la App Store de Apple para actualizarla.

Una novedad que nos permite decir adiós a la app de recordatorio que usemos normalmente en el móvil al tenerla ahora totalmente incrustada en WhatsApp.

Lo que no estaría nada mal es que WhatsApp mejorase el menú de opciones que se abre al hacer un toque largo sobre un mensaje y que se pudiera ver la lista de recordatorios desde algún sitio.