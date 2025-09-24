Samsung adelanta el lanzamiento de One UI 8 basado en Android 16 en todos estos móviles Galaxy

Samsung hizo oficial la llegada de One UI 8 en España la semana pasada y fijó el despliegue a otros Galaxy para el mes de octubre. Se ha adelantado una semana y ha empezado a actualizar numerosos móviles.

Según una publicación en X, One UI 8 basado en Android 16 se ha lanzado en la serie Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy A56 y Galaxy A36.

Se ha hecho en los usuarios beta que llevan probando esta versión desde hace semanas en los Galaxy S24, así que se puede confirmar que el despliegue ha comenzado.

Las versiones de firmware del Galaxy S24 y Galaxy S24 Ultra son S921NKSU9CYI5, S921NOKR9CYI5 y S921NKSU9CYI3. Y la mera aparición de estas compilaciones da por concluida la beta para estos dispositivos.

El reconocido filtrador Tarun Vats ha dado la noticia desde su cuenta de X (antes Twitter) y sorprende que aparezcan tan rápido dos móviles de gama media como son el Galaxy A56 y Galaxy A36.

Breaking ‼️



Galaxy S24 Series: Samsung releases the stable One UI 8 update for beta users in Korea



Build Version: S921NKSU9CYI5/S921NOKR9CYI5/S921NKSU9CYI3



Repost pic.twitter.com/tHvRi1DcrS — Tarun Vats (@tarunvats33) September 22, 2025

Por lo que se suman a la serie Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge, que también han recibido las virtudes y bondades de One UI 8 basado en Android 16.

Samsung se convierte en el primer fabricante, después de la misma Google con sus Pixel, en actualizar sus móviles a Android 16 y así dar el escopetazo de salida para el resto de marcas.

Nothing ya ha anunciado la beta de su versión basada en Android 16 y Xiaomi ha hecho lo mismo para que los primeros móviles en actualizarse lo hagan a partir del 15 de octubre.

Esta es la lista completa, según Gizmochina, para tenerla bien a mano de los dispositivos que comenzarán a ser actualizados a partir de esta semana a One UI 8:

Galaxy S24

Galaxy S24+.

Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 FE.

Galaxy Z Fold 6.

Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Fold SE (Special Edition).

Galaxy A56.

Galaxy A36.

Esta lista se ampliará a más dispositivos según se vaya desplegando en las distintas regiones, como sucederá en España bien pronto. Tampoco debería tardar mucho, ya que la llegada en Corea suele allanar el camino al resto de países.

El despliegue de One UI 8 fue bien rápido en España para los Galaxy S25 y desde que Samsung lo hiciera oficial desde su web, en tres días ya estábamos descargando la nueva actualización que deja listo el móvil para la siguiente One UI 8.5, basada también en Android 16.

Estos días también se han dado los detalles y las mejores novedades de One UI 8.5, que llegará con los nuevos Galaxy S26, y más tarde al resto de dispositivos Galaxy para disfrutar de cambios en la interfaz o la posibilidad de cambiar a Gemini por ChatGPT u otra IA, según Phone Arena.