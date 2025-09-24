Tras la revolución de Nano Banana, Google lanza Mixboard: un lienzo potenciado por su editor de imágenes con IA

Nano Banana apareció como un editor de imágenes anclado en Gemini y en cuestión de unas semanas ha dejado boquiabierto a medio mundo. Ahora Google quiere ir a por más al lanzar Mixboard.

Mixboard es un lienzo potenciado por la IA que ha sido diseñado para ayudar al usuario a explorar, expandir y refinar sus ideas.

Se basa en dar una visión general de todas las combinaciones que se pueden dar al crear la nueva decoración del salón o la tarjeta de felicitaciones de cumpleaños.

Mixboard suma la generación de texto a la increíble capacidad de edición de imágenes de Nano Banana para ser un tablero digital en el que ir cambiando el color de una cómoda, la forma de los tiradores, o lo que simplemente deseemos.

Nunca antes habíamos tenido en nuestras manos la posibilidad de dar variaciones infinitas a cualquier objeto, persona o entorno con el límite real siendo nuestra propia imaginación.

Mixboard Google

Para entender mejor qué significará Mixboard cuando esté disponible fuera de Estados Unidos, estas son todas las capacidades del lienzo potenciado por IA:

Comienza un nuevo proyecto desde un prompt de texto o elige uno de los tableros predefinidos.

Usa tus propias imágenes o deja que la IA genere visuales únicos.

Edita tus tableros con lenguaje natural para hacer pequeños cambios, combinar imágenes y más.

Usa el modelo de edición de imágenes Nano Banana.

Crea nuevas versiones de tus ideas con un clic para "regenerar" o "más como esto".

Genera texto basado en el contexto de las imágenes que aparecen en el tablero.

Mixboard con varias imágenes de una cómoda y variaciones Google

Se puede acceder a Mixboard desde labs.google/mixboard e incluso participar en la comunidad de Discord para estar al día de todas sus novedades al igual que los nuevos experimentos que lanzará Google próximamente.

Google no ha dado ninguna fecha para el despliegue a otros países desde su anuncio en su blog, pero sí que ha compartido algunas imágenes que muestran la capacidad del lienzo con IA que dará alas a la creatividad como nunca antes se ha podido hacer.

Mixboard Google

Al menos desde una persona sin conocimientos previos de diseño, en el dibujo o con alguna herramienta creativa como Photoshop, e incluso con una capacidad profesional para crear cualquier objeto o accesorio o lo que sea, como si fuera real.

Lo que sí que recomendamos es probar la edición de imágenes de Nano Banana en Gemini que se caracteriza por mantener la uniformidad del objeto o persona de la foto o imagen original y así ir añadiendo detalles o cambiando colores o forma.