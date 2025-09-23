La traducción automática de mensajes en WhatsApp llega a España: lo hace de forma exclusiva en Android

WhatsApp, repleta de pequeños trucos, ahora abraza un cambio total con la traducción de los chats individuales, grupales y los de canales en España.

Lo acaba de anunciar en su web para que con una pulsación prolongada en un mensaje, tanto en Android como en iOS, se pulse en "Traducir" y se elija el idioma para la traducción.

WhatsApp lo descargará para futuras traducciones, y justo debajo del texto en el mensaje aparecerá uno bien pequeño en el que se puede leer que está traducido.

Los idiomas que ahora mismo soporta son inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe en Android, mientras que en iPhone se alcanzan 19 idiomas en total en el lanzamiento.

Los usuarios de Android vamos a poder usar una función inexistente de momento en los iPhone: la activación de traducción automática de chats enteros para todos los mensajes entrantes.

La traducción de chats en una captura de la versión beta de hace meses de WhatsApp WaBetaInfo El Androide Libre

Con esta nueva función WhatsApp se sube al tren de alta velocidad que ahora mismo son las traducciones en tiempo real que tenemos en móviles, apps y plataformas.

Y sobre todo viene de miedo para los millones de usuarios en España que usan diariamente esta app (y en muchos casos la única) que tendrán a mano la traducción de chats de forma instantánea.

WhatsApp, desde su anuncio en su blog, mantiene que su plan es expandir el soporte a traducciones en más idiomas en el futuro.

La app de chat también se ha acordado de la privacidad y todas las traducciones de mensajes se quedarán en el dispositivo donde WhatsApp no podrá verlas.

Lo único que WhatsApp no ha mencionado en su anuncio es si las traducciones en tiempo real las hace directamente la inteligencia artificial.

El despliegue de la traducción de textos comienza hoy mismo en España y se irá expandiendo gradualmente como suele pasar con actualizaciones tan importantes.

Una nueva experiencia que apareció hace poco en la beta para romper las barreras del idioma, así que para los usuarios que suelen viajar o tienen amigos en el extranjero, les vendrá de maravilla.

De momento no está disponible la actualización desde la Google Play Store ni aparece desde el lado del servidor la traducción de textos.

No siempre se ha de actualizar la app desde Google Play y el cambio llega de forma inminente para que podamos usar nuevas funciones como el resumen de los mensajes por IA (sobre todo cuando hay muchos por leer) o el nuevo gesto para iniciar llamadas con amigos.