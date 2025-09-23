Google Play cambia para siempre: desafía a Steam con la mayor actualización para gamers de la mano de Gemini

La Play Store va a tener que cambiar incluso más de lo que hace hoy con el anuncio oficial de Google que va a transformarla en un hub para gamers, y ser una plataforma que pueda competir en un cara a cara con Steam, al menos en los juegos para móviles.

El objetivo de la gran actualización de hoy es unificar la experiencia de Gaming de Android y que hasta ahora se había repartido por distintas plataformas, dispositivos, juegos o foros.

Las nuevas actualizaciones que llegan a España conectan esos elementos para crear una experiencia unificada y presente desde el móvil como el dispositivo estrella.

El perfil de jugador se ha mejorado exponencialmente para registrar todas las estadísticas y logros de los distintos juegos que tengamos instalados en el dispositivo.

Ahora se ofrece una visión general de todos los juegos que hemos probado e incluso personalizar el perfil con un avatar generado con IA generativa.

El nuevo perfil de Google Play Google

Hay otra gran novedad y tiene que ver con los Google Play Points que ahora se integran en todas las plataformas, y esto incluye también al PC.

El reconocido juego Subway Surfers estrenará la primera "Liga de Play Juegos" para competir por recompensas y conectar a miles de jugadores que disfrutan de este título.

Las ligas de Google Play Juegos Google

Dará comienzo el 10 de octubre durante casi dos semanas, y acabará el 23 de octubre para estrenar toda una nueva experiencia que llega desde la tienda de juegos de Google.

Gemini Live mientras juegas con trucos

Si Google TV y Google Home están siendo transformados con la IA generativa de Gemini, Google Play no iba a ser menos y hoy se introduce Play Games Sidekick.

Gemini Live durante una partida Google

El "Ayudante de Play Juegos" es una capa superpuesta mientras jugamos una partida para tener una conversación natural con Gemini Live, y que nos ayude con la receta para fabricar un pico de madera en Minecraft o una nueva build para Clash Royale.

Play Games Sidekick se basa en el uso de la pantalla compartida de Gemini Live para entender el contexto del juego y ofrecer guías, recomendaciones y trucos en tiempo real.

Desde su blog se puede ver un pequeño GIF en el que se puede ver cómo el jugador solicita ayuda para recuperar terreno cuando está perdiendo el partido de fútbol, a lo que la IA contesta que sería mejor usar una formación 4-3-3 si su estilo de juego preferido es el ataque.

Conecta con la comunidad

Google no se ha dejado nada en el tintero y ahora incluye las páginas de detalles de los juegos en las que se pueden realizar preguntas para que los mismos jugadores las respondan.

Llegará el próximo mes en algunos países, y también permitirá compartir trucos al igual que seguir el desarrollo del juego con las nuevas actualizaciones que van llegando.

Google Play Games on PC sale de la beta

Y otra de las importantes noticias de hoy es que finalmente la beta de Google Play Games en PC ha finalizado para pasar a su versión final y disponibilidad general desde play.google.com.

Nuevos juegos PC en Google Play Google

Se incluyen más de 200.000 juegos a través de los dispositivos móviles y el PC. Momento que ha aprovechado el gigante tecnológico para anunciar la llegada hace poco de juegos nativos de PC como Subnautica, Monster Train y Enter the Gungeon.

Deep Rock Galactic Survivor es otro de los importantes estrenos en las próximas semanas y su página de registro previo ya está disponible en la Google Play. Dredge, uno de los títulos indie más aclamados, pasa al catálogo de Play Pass este mismo mes.