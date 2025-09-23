Los Galaxy S26 van a cambiar para siempre con las ocho novedades de One UI 8 y sus cuatro nuevas funciones IA

One UI 8.5 apareció hace justo días para dar las primeras pinceladas de lo que será esta versión en los próximos Galaxy S26. Ahora se han filtrado incluso las nuevas funciones de inteligencia artificial al igual que los mayores cambios que recibirá la serie S.

En One UI 8.5 habrá al menos cuatro nuevas funciones de IA y 8 grandes cambios o novedades para ensalzar nuevas experiencias o mejorar las existentes (también se recuperará una olvidada desde One UI 7).

SamMobile recoge una publicación hecha en X por el usuario NirmalSir en la que se puede ver una captura de pantalla con las cuatro nuevas funciones de IA de Samsung.

Meeting Assist se encargará de ofrecer traducción en tiempo real de las conversaciones de reuniones y pantallas de presentación. Similar, por lo que parece, a la maravillosa función AI VoiceScribe del OnePlus anunciada hace unos meses.

Touch Assist ayudará al usuario a mejorar la eficiencia de la lectura al procesar el texto que se muestra en la pantalla. Otro asistente que se suma al anterior para que sea más fácil lidiar con distintos idiomas.

Las cuatro funciones IA

Smart Clipboard es otra de las funciones de IA que ofrecerá recomendaciones para las funciones más usadas tales como resumir, corregir, traducir, copiar, buscar y más.

Y la cuarta es Social Composer, que nos ayudará a generar publicaciones, subtítulos y más basados en las imágenes que hayamos subido. También nos ayudará a generar reseñas según las compras hechas en las apps de compras.

Las funciones no IA de One UI 8.5

Android Authority ha podido acceder a un firmware de One UI 8.5 y la primera novedad es Private Display, que conocimos en agosto, y que limitará la visibilidad desde los laterales. Se estrenará en el Galaxy S26 Ultra gracias a la tecnología Flex Magic Pixel

En el firmware se puede leer que se podrá elegir entre distintos niveles de privacidad. Hay uno llamado Privacidad Máxima que oscurece la pantalla al máximo posible para evitar las miradas de cotillas.

Automatic Call Screening, a diferencia de Bixby Tell Call que obliga la intervención manual para filtrar llamadas, permitirá que nuestro móvil Galaxy gestione las llamadas sospechosas de forma automática.

Mostrará una transcripción de la llamada en tiempo real, y es otra alternativa a la dicha de Bixby que permite a los usuarios hacer la filtración de llamadas de forma manual.

Las imágenes filtradas con One UI 8.5

Las transferencias de Quick Share con NFC han aparecido en One UI 8.5 como una opción para iniciarlas al juntar un móvil Galaxy a otro.

Samsung está desarrollando animaciones especiales que se reproducirán cuando la transferencia se active, y parece ser que será una función experimental cuando se lance, así que habrá que participar en la beta para probarla.

El índice de polen vuelve a la app de Tiempo de Samsung después de desaparecer de forma silenciosa en una de las últimas actualizaciones.

Mostrará los índices de polen de árboles, gramíneas y hierbas silvestres. Cada tipo se representará con un icono de hoja de distinto color para los niveles ninguno, bajo y moderado.

Nuevo acceso para agentes IA en la pantalla de inicio del móvil. La idea es que sea más fácil hacer preguntas y recibir respuestas instantáneas con un límite de tres frases.

Lo peculiar de esta nueva funcionalidad es que se podrá elegir entre distintos proveedores de IA como Gemini, Perplexity o Samsung Gauss para las respuestas rápidas.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Nuevo rediseño de la interfaz que se ha filtrado con las capturas de pantalla desde SammyGuru y que han dejado claro que se inspira en Liquid Glass de iOS 26.

La página de ajustes es ahora más compacta, la barra de búsqueda se ha movido a la parte inferior y los contenedores incluyen sombreados. También aparece un botón flotante de retroceso y uno de degradado desbordante en los bordes.

Desactiva Auto Blocker temporalmente como otra de las nuevas funciones de One UI 8.5. Al hacerlo volverá a activarse a los 30 minutos.

Una medida que hace más seguro el móvil, pero que ha llevado a muchos usuarios por la calle de la amargura cuando se intenta instalar archivos APK o se conecta el móvil al PC.

Protección contra luces intermitentes como una función de accesibilidad. El móvil se encargará de detectar este tipo de luces en los vídeos para oscurecerlos automáticamente y reducir el efecto que provoca en los ojos del usuario.