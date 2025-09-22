Google lanza Gemini en Google TV y su IA transforma para siempre la pantalla más grande que tienes en tu casa

En el CES de Las Vegas apareció por primera vez Gemini en un televisor con Google TV para demostrar que la transformación iba a ser bien grande. Hoy mismo, el gigante tecnológico acaba de anunciar Gemini en Google TV.

Ya se puede decir adiós a Google Assistant en Google TV para abrir la puerta a Gemini, que elevará la experiencia de la interacción con la voz para producir conversaciones naturales con el usuario.

Con "Hey, Google" se podrán realizar consultas complejas al igual que idear el próximo destino vacacional para ir con la familia. La propuesta de Google es que Gemini se convierta en el protagonista de uno de los espacios más importantes de la casa del usuario.

Google, en su anuncio, ha dado las claves sobre la nueva experiencia que se adentra en uno de los espacios más importantes y que ahorrará tiempo y energía en ciertos momentos en los que las discusiones se avivan.

Una de ellas es cuando se quiere elegir la película que se verá en familia una misma noche y que se resolverá de una forma bien sencilla: "Busca algo para ver con mi mujer. Me gustan los dramas, pero ella prefiere las comedias ligeras".

Introducing Gemini for Google TV Manuel Ramírez

Otra es cuando vuelve nuestra serie de TV favorita y hemos de recuperar lo pasado en la anterior temporada, así que una consulta así viene de miedo: "¿Me resumes qué pasó en el último episodio de la temporada pasada de The White Lotus?".

Y cuando tenemos en la punta de la lengua el nombre de una serie, pero no somos capaces de recordar y ahí viene en nuestra ayuda Gemini al describirla: "¿Cuál es la nueva serie de la que está hablando todo el mundo y transcurre en un hospital?".

Gemini puede recibir todo tipo de consultas en Google TV Google

Todas estas consultas son un inicio a la conversación natural para poder seguir realizando preguntas o entablar una charla animada para definir la película que veremos o alguna duda que tengamos sobre cualquier personaje.

No solamente sobre cine o entretenimiento, sino que Gemini estará ahí para recibir cualquier consulta sobre una receta, una duda sobre un tema que estudiamos o incluso las primeras clases para aprender a tocar la guitarra al conectarse con YouTube directamente.

Televisores y dispositivos disponibles

Las posibilidades son infinitas al tener a Gemini incrustado en la gran pantalla de nuestro salón, aunque para disfrutarlo en España habrá que esperar un poco, ya que está disponible en el TCL Qm9K series desde hoy mismo.

Un televisor que alcanza los 2.999 dólares en el modelo de 65 pulgadas y que cuenta con un sensor de presencia mmWave, que es capaz de encender el televisor en el momento que estamos cerca.

Google clama que Gemini estará disponible en más dispositivos dentro de poco, como son todos estos:

Google TV Streamer.

Walmart onn. 4K Pro.

Modelos 2025 Hisense U7, U8 y UX.

Modelos 2025 TCL QM7K, QM8K y X11K.

El gigante tecnológico también ha dejado caer que llegarán nuevas habilidades de Gemini en Google TV próximamente para ir ampliando una experiencia que transformará totalmente la forma que tenemos de ver la televisión.