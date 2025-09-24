La 'criptonita' de Apple son los teléfonos plegables: así lo está aprovechando Samsung para imponerse en Europa y EEUU

En las últimas dos décadas el mercado de los smartphones ha estado bastante consolidado tanto en España como en otros países, aunque no siempre de la misma manera.

Por ejemplo, en nuestro país Samsung y Xiaomi son las empresas que más venden, seguidas de otras como OPPO, VIVO y también Apple, claro.

Pero en mercados como el de Reino Unido, Japón o Alemania, la empresa de Cupertino tiene mucha más importancia.

Estados Unidos

Eso es especialmente claro en su país natal, Estados Unidos, donde Apple ha mantenido durante mucho tiempo una cuota de mercado de más del 50%, lo cual es notable.

Y eso ha sucedido casi independientemente de lo que presentara Samsung, su mayor competidor, ya que en el país americano las empresas chinas no tienen prácticamente presencia.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero parece que algo está cambiando. La llegada de la nueva generación de smartphones plegables parece que ha hecho que muchos consumidores empiecen a plantearse cosas.

Ya contamos en el análisis del Samsung Galaxy Z Fold 7 que se trataba de una versión muy importante del plegable tipo libro de Samsung. Había evolucionado para bien. Y lo había hecho en varios apartados.

Esto parece que está atrayendo a muchos compradores en Estados Unidos, porque la cuota de mercado de los últimos meses ha cambiado, subiendo para Samsung y bajando para Apple.

Según los datos de Canalys, en el segundo trimestre de 2025 la cuota de mercado de Apple en Estados Unidos descendió del 56% al 49%, mientras que la de Samsung aumentó del 23% al 31%.

Con todo, las ventas de estos móviles no solo están mejorando las de sus antecesores, sino que muestran que muchas personas ya se empiezan a plantear dejar el ecosistema de Apple de lado.

Este aumento también está influenciado por los nuevos Galaxy A36 y A56, que también se venden en España y que suponen una apuesta segura para muchos consumidores.

Está claro que el cuarto trimestre de 2025 será un éxito para Apple porque es en el que más influyen las ventas de los nuevos iPhone 17 que han sido presentados recientemente.

Europa

Pero no se trata sólo de Estados Unidos. El Samsung Galaxy Z Fold 7 se ha convertido en el smartphone plegable de Samsung más vendido en Europa Occidental.

Ventas del Galaxy Z Fold 7 en Europa Counterpoint Research El Androide Libre

En su primer mes de ventas, vendió más de un cuarto de millón de unidades en esta región, más del doble que su predecesor en el mismo periodo y casi un 70 % más que el anterior plegable superventas de Samsung, el Galaxy Z Fold 4.

El motivo de este aumento de ventas, es claramente, el cambio que ha supuesto este móvil. Es la mayor renovación desde su lanzamiento en 2019.

El director asociado De CounterPoint Research, Jan Stryjak, afirmó que "tras años de iteraciones menores, el Galaxy Z Fold 7 supone un gran avance, y Samsung finalmente ha acortado distancias con la competencia. Es el smartphone plegable tipo libro más fino y ligero de Samsung hasta la fecha".

También hace mención de que "con su módulo de cámara mejorado y las funciones avanzadas de Galaxy AI, la marca parece haber llevado finalmente los smartphones plegables al mercado general".

Pero la competencia también aprieta, y Google ha lanzado un nuevo plegable, aunque no está disponible en los mismos mercados que los modelos de Samsung. También HONOR está en la lucha, sobre todo en Europa, con el HONOR Magic V5.

Otras marcas, como VIVO o OnePlus, aún no se atreven a dar el salto a este territorio, dejando más margen para que Samsung consolide su posición. Incluso OPPO, que nos permitió probar el OPPO Find N5, decidió no venderlo en Europa.

La apuesta de Apple

Pero el mayor rival de Samsung será el esperado iPhone plegable. La empresa dirigida por Tim Cook está estudiando lanzar un plegable el año que viene, y es que dejarle más margen a Samsung no parece una buena idea.

Se espera que este modelo sea la novedad de 2026, como lo ha sido este año el iPhone Air, un móvil que, aunque destaca en diseño, no ofrece nada nuevo al usuario.

Concepto artístico de un iPhone plegable. MacRumors Omicrono

Y Samsung no se va a quedar de brazos cruzados, y ya prepara el desembarco de su primer móvil con pantalla plegable de dos bisagras, algo que Huawei ya tiene pero solo en China.

Esta se espera que sea la respuesta a ese primer plegable de Apple, aunque lo será en cuanto a imagen de marca. No se busca que sea un éxito de ventas, por el precio y por el tipo de dispositivo.

Con todo, si resulta que tiene éxito, como lo tuvo el triple plegable de Huawei en China, es de esperar que otras marcas quieran subirse a esta moda.