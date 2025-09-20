Apple ha marcado el fin de las tarjetas SIM con el iPhone Air: "Va a suceder lo mismo que con las microSD en los teléfonos"

Pese a que los móviles han cambiado mucho en España en las últimas tres décadas, hay algo que sigue casi inalterable: las tarjetas SIM.

Estos pequeños trozos de plástico han ido recortando su tamaño, desde el original similar a una tarjeta de crédito, hasta el actual, en el que básicamente toda la tarjeta es el chip en sí mismo.

Con todo, ocupan un espacio que se empieza a valorar como crítico para algunos modelos de móviles, sobre todo los que quieren reducir su grosor hasta límites insospechados.

El más reciente de ellos es el nuevo iPhone Air, un terminal que se muestra como un prodigio de la tecnología y que necesita el mayor espacio posible para su batería.

Esto es así porque con un grosor tan limitado, la cantidad de mAh que se pueden poner son muy justos, y una cifra demasiado baja podría perjudicar el uso diario.

Un iPhone sin SIM

Este iPhone Air no es el primer móvil de Apple que se pone a la venta sin una SIM física. En Estados Unidos modelos anteriores, desde el iPhone 14, se han comercializado exclusivamente con eSIM.

Lo que es novedad es que un móvil se venda sin SIM a nivel global. Es decir, no hay una versión del iPhone Air en la que se pueda meter una tarjeta SIM convencional.

Lateral del iPhone Air donde no está el hueco para la tarjeta SIM Chema Flores Omicrono

El motivo dado por Apple es obvio, necesita poner la mayor batería posible, motivo por el cual ha diseñado esa especie de meseta en la parte superior, junto a la cámara, donde ha alojado la mayor parte de los componentes internos.

Por ahora el resto de móviles, como los iPhone 17 o 17 Pro, sí que se venden con SIM en mercados como el español, pero no sería extraño que en unos pocos años Apple decidiera dar el salto a la eSIM como única forma de usar sus móviles.

China como obstáculo

Pese a que el país asiático es referencia en el uso y aceptación de muchas de las tecnologías actuales, en el caso de la eSIM parece que no es así.

China es el único país de gran tamaño que parece estar dando la espalda a esta tecnología, o al menos frenándola más que otros mercados.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Según Apple, los operadores de telefonía en China deben obtener la aprobación regulatoria antes de poder vender dispositivos con una eSIM.

De hecho, para activar el dispositivo, los clientes que compren un iPhone Air en China deberán ir a la tienda de su operadora de móvil, como indica la propia Apple.

Una vez se acuda a la sucursal de China Mobile, China Telecom o China Unicom se tendrá que presentar un documento oficial de identidad.

Y ni siquiera será posible instalar tarjetas eSIM de otros operadores mientras el teléfono esté en territorio chino.

Esto no quiere decir que el iPhone Air no se vaya a vender en China, sino que el que sólo use eSIM implicará un retraso en su puesta a la venta y más problemas de gestión y burocráticos.

La eSIM como presente y futuro

Las tarjetas eSIM, que son tarjetas virtuales ya que se trata de protocolos digitales que no implican el uso de una tarjeta o chip físico, no son algo nuevo.

Interfaz de instalación de una eSIM Airalo El Androide Libre

Llevan con nosotros ya casi diez años y se ha popularizado su uso en algunos escenarios, como en los viajes internacionales, al ser más cómodo su uso, y no especialmente más caro.

Pero empresas como Apple quieren empujar a que su uso sea mucho más normal en entornos convencionales, en el uso diario de la inmensa mayoría de sus clientes, si no todos.

Esto puede arrojar algunos problemas en el medio plazo, porque ni la ciudadanía conoce aún este tipo de tecnología ni las operadoras en su totalidad la ofrecen.

eSIM y los usuarios

Al contrario que otras tecnologías, como el bluetooth o el WiFi, la eSIM es algo desconocido para la gran mayoría de usuarios, más allá de los aficionados a la tecnología.

Se trata, además, de un cambio de paradigma muy importante, pues pasamos de tener un objeto físico que sabemos cómo funciona, y que a veces incluso sigue manteniendo la agenda del usuario, a algo virtual.

El cambio de eSIM requiere de unos pasos por menús y configuraciones que el usuario medio no ha hecho nunca y que, de poder elegir, seguramente preferiría no tener que aprender.

eSIM y las operadoras

En 2019 sólo cinco operadoras, de las decenas que hay en España, tenían eSIM disponible. Actualmente hay muchas más que ofrecen esta función, pero no todas.

Así pues, una persona que tenga una operadora que no ofrezca eSIM no podrá usar un iPhone Air. Y si esta tendencia de usar sólo eSIM se populariza, o las operadoras acaban adaptando el protocolo, o se establecerán dos tipos de operadoras.

eSim en un móvil Samsung El Androide Libre

El uso de esta tecnología, además, puede ser un problema, porque si bien algunas telecos lo tienen bien implementado y simplemente hay que escanear un código QR, en otros casos el proceso es más complejo, hay que llamar a atención al cliente...

Esto supone la introducción de un nuevo factor de fricción en el uso de un móvil, uno que antes no estaba y que no era algo que molestara a los usuarios.

SIM y microSD

La mejor comparación con respecto a la desaparición de la SIM quizás sea la de las tarjetas de memoria. Actualmente algunos modelos siguen permitiendo su uso, pero en líneas generales se trata ya de un anacronismo.

Así pues, la mayoría de usuarios utilizan la memoria interna de sus terminales, y utilizan funciones digitales para pasar datos, sean servicios de almacenamiento de datos en la nube o aplicaciones de mensajería.

Tarjeta SIM y su ranura. Brett Jordan Unsplash

Con la SIM podría pasar lo mismo, pero es que la configuración de las mismas es más complejo que el de la memoria interna, que es transparente.

Y no es que configurar una eSIM sea un proceso complicado, pero tampoco lo es configurar un modo No Molestar, o instalar una aplicación y cambiar ciertos parámetros y a mucha gente le supone un problema.

iSIM como evolución de la eSIM

Esta tecnología, como pasa con el resto, no es estática. Ya hay propuestas de evolución de las mismas. Un ejemplo es la iSIM.

Se trata de un sistema similar al de la eSIM que, en vez de depender de un chip propio para la gestión de la tarjeta de teléfono, lo integra en el propio procesador.

iSIM El Androide Libre

Se presentó en 2022 de la mano de Vodafone y Qualcomm, pero por ahora no es algo que se haya adoptando de forma masiva por parte de la industria.

Cambiando de móvil

Pero el mayor inconveniente lo tendrán los usuarios que cambian mucho de móvil por trabajo u otros motivos, ya que cambiar de SIM es algo que lleva unos pocos segundos.

Pero cambiar una eSIM puede ser un engorro, porque se depende de servidores de empresas externas, de la comunicación entre ellos y el móvil, etc.

Es posible que se si el proceso de uso y cambio de eSIM se simplifica aún más podamos llegar a un punto en el que el paso sea, de hecho, positivo a nivel general, pero para eso habría que poder de acuerdo a muchas empresas.

Transferencia de eSIM 9to5Google El Androide libre

No obstante, es en lo que trabaja Google con Android, creando una opción de cambio de eSIM entre móviles que sea tan sencillo como el cambio de SIM.

Fabricantes de móviles, empresas de software y telecos podrían crear un sistema incluso más sencillo y fiable que el actual, y quizás es hacia donde vamos, pero no parece que este cambio vaya a ser a corto plazo.