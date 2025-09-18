El nuevo móvil de Xiaomi para España se filtra: una bestia fotográfica con un precio que hará temblar al Pixel 10

Puede que Xiaomi haya provocado un auténtico terremoto con el anuncio de los Xiaomi 17, que se saltan una generación para ponerse a la altura de los nuevos iPhone 17, pero esos no son los únicos móviles que prepara la compañía.

De hecho, en España primero recibiremos el nuevo Xiaomi 15T, que será presentado al público el próximo 24 de septiembre; pero como es lo habitual, ya se ha filtrado prácticamente en su totalidad, tanto de manera oficial como no oficial.

Y esta filtración apunta a que Xiaomi puede tener un as en la manga para la campaña navideña en el mercado español, aunque los Xiaomi 17 no se esperen hasta principios del 2026.

La gama Xiaomi 15T estaría compuesta de dos modelos según esta filtración: el Xiaomi 15T y el 15T Pro, aunque serán dispositivos muy parecidos en cuanto a diseño pero con algunas diferencias de 'hardware'.

En esta ocasión, es el Xiaomi 15T básico el que ha sido filtrado en una fotografía real que muestra el dispositivo cubierto por la película que suelen traer los smartphones modernos en la caja; aquí es donde están impresas las características del móvil.

Fotografía filtrada del Xiaomi 15T @yabhishekhd | X El Androide Libre

Según esta fotografía, el Xiaomi 15T estará basado en el Dimensity 8400-Ultra de MediaTek como procesador, y una pantalla de 6,83 pulgadas con una frecuencia de refresco de 120 Hz, ambas características de gama alta.

Respecto a sus rivales en esta gama, el Xiaomi 15T debería estar por delante en aspectos como la batería, que según esta filtración tendrá una capacidad de 5.500 mAh con carga rápida HyperCharge de 67W.

Otro aspecto vital en este smartphone es la fotografía, que como en otros Xiaomi de gama alta, ha sido elaborada en colaboración con Leica con el uso de sus lentes ópticas Summilux.

Las cámaras en general recibirán mucho cariño de Xiaomi en ambos modelos, como han demostrado dos publicaciones en redes sociales de la compañía que resaltan este aspecto.

Xiaomi 15T Pro Xiaomi El Androide Libre

Según Xiaomi, los 15T vendrán con cámaras "de nivel Pro" que estarán "más cerca de la fotografía profesional" gracias a su colaboración con Leica.

Xiaomi también ha compartido que esta será la primera vez que la gama T cuente con zoom óptico de 5 aumentos gracias a una lente teleobjetivo; aunque la compañía no lo ha aclarado, las filtraciones apuntan a que esta cámara será exclusiva del modelo Pro.

Por último, las últimas filtraciones también han revelado el precio aproximado de los nuevos Xiaomi 15T, con el modelo básico partiendo de los 649 euros.

Por su parte, el Xiaomi 15T Pro podría costar 799 euros en su versión de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, y 899 euros con 512 GB de almacenamiento.

En ambos casos, estaríamos ante precios muy competitivos para lo que el mercado está ofreciendo en estos momentos; el Pixel 10 básico, en concreto, puede verse muy amenazado con este lanzamiento si se confirman todos estos datos.