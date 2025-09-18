Adiós a las IPTV piratas para ver el fútbol gratis: lo nuevo de los televisores Samsung es justo lo que necesita España

En España, el problema de las IPTV piratas sigue muy presente, especialmente durante los días en los que se celebran partidos de fútbol; incluso los internautas que no son piratas lo notan por los bloqueos masivos de páginas web.

La cosa es diferente en los Estados Unidos, donde Samsung y ESPN han llegado a un acuerdo para que los clientes de la primera puedan ver partidos de fútbol, fútbol americano, baloncesto y carreras de manera totalmente gratuita.

Es innegable que un gran porcentaje de la audiencia del fútbol en España está accediendo a los partidos de manera pirata, a través de servicios ilegales que retransmiten las señales a través de diversas plataformas y protocolos.

Pero no es menos cierto que el principal motivo por el que estos aficionados usan servicios ilegales es monetario; ver el fútbol es muy caro en España, y aunque eso no excusa las prácticas piratas, las explica.

Tal vez lo que necesita España es algo parecido a lo que Samsung ofrece con la compra de uno de sus nuevos televisores: una suscripción gratuita al servicio de ESPN, una de las mayores plataformas deportivas de los Estados Unidos.

En concreto, la oferta consiste en un año gratis de ESPN Unlimited, que ofrece acceso a 12 canales deportivos que incluyen todo tipo de contenido con licencia oficial.

En los Estados Unidos, ESPN ofrece en streaming acceso a partidos de fútbol de LaLiga, Copa del Rey, Copa de la Reina y Bundesliga, además de baloncesto (NBA), béisbol (MLB), fútbol americano (NFL, UFL) y carreras (Formula 1).

El nuevo servicio de streaming de ESPN es accesible a través de la app disponible en los televisores Samsung, pero la oferta en cuestión requiere de la compra de uno de los nuevos modelos "Glare Free".

All of ESPN. All in one place. For a limited time, buy a 2025 Samsung Glare Free TV and get one year of ESPN on us* ($299 value)* pic.twitter.com/aDG8aqbRuy — Samsung US (@SamsungUS) September 17, 2025

Algunos de los modelos incluidos en esta gama son los Neo QLED 8K (QN90F y QN990F), Neo QLED 4K (QN90F y QN1EF), OLED S95F y The Frame Pro; todos tienen en común que ofrecen una calidad de imagen superior.

Pero sobre todo, estos televisores tienen en común que usan la nueva tecnología Glare Free de Samsung, que reduce reflejos absorbiendo la luz ambiental, lo que permite ver los partidos sin molestias causadas por una ventana abierta o lámparas cercanas.

De hecho, esto mejora a la calidad de imagen, ya que el hecho de no sufrir esos reflejos también permite conservar unos negros profundos y blancos intensos, con una pantalla hasta un 20% más brillante y contraste mejorado.

Lamentablemente, por el momento esta oferta no está disponible en España, y por buenas razones: ESPN no ofrece servicio en España.

Por si fuera poco, en nuestro país los derechos del fútbol y del resto de competiciones son más complicados de conseguir y están limitados a unas pocas plataformas.