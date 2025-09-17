Se acabó perderse en los túneles de la M-30: Google instala 1.600 balizas Waze en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid

Si ya Google Maps ubica en tiempo real a los autobuses de la EMT en Madrid, ahora va a solucionar junto a Waze uno de los peores momentos que se pueden vivir cuando se circula por la M-30: que nuestro móvil pierda el GPS.

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30, Google está desplegando con Waze un sistema de 2.700 balizas Bluetooth en 70 kilómetros de túneles de la capital de España, entre los que se incluyen los de la M-30 con sus 1.600 balizas.

La M-30 es todo un desafío para el conductor, ya que es uno de los sistemas de túneles más complejos de toda Europa y hasta ahora, incluso para los residentes en Madrid, se convertía en una pequeña pesadilla dirigirse a ciertos puntos de la capital.

Sobre todo porque si se saltan algunas bifurcaciones podemos acabar en la salida de la A-2 hacia Zaragoza cuando nuestro destino era tomar la A-3 en dirección a Valencia.

Volver a salir de la M-30 para tomar las direcciones adecuadas conlleva pérdida de tiempo y confusión, aparte del temor presente siempre en el conductor que no conozca los 32,5 km de longitud del mayor túnel de Europa.

La baliza Waze en la M30

Ahora, cada vez que entremos con nuestro vehículo a la M-30 conectados a la navegación de Waze o Google Maps y con sus indicaciones de ruta, el móvil detectará automáticamente la señal de las balizas Waze abiertas (pueden ser usadas por otras apps de mapas de terceros) dispuestas cada 30 metros.

Las balizas Bluetooth de Waze son dispositivos de bajo consumo que funcionan con pilas y emiten una señal constante y unidireccional. Ayudan a que los conductores puedan enviar y recibir actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones del tráfico y los peligros en carretera.

Miguel Escassi (Google España)

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha recalcado, en la presentación hecha en Madrid esta misma mañana, que a finales de año estarán disponibles 1.110 balizas más en los 38 túneles de Madrid para completar un total de 2.700 balizas Bluetooth.

Por lo que conducir por Madrid a finales de este año se convertirá en una experiencia más llevadera para que nuestro smartphone no pierda la señal del GPS y en todo momento esté posicionado a través de las apps de Waze y Google Maps para llegar fácilmente al destino.

Cómo se activan las balizas Bluetooth

En Waze no aparece ningún ajuste dedicado a la activación de las balizas Bluetooth, así que para utilizarlas hay que tener activa esta misma conexión y conceder a las aplicaciones permiso para usarlas cuando se conduce.

Con Google Maps sucede lo mismo, aunque en los ajustes sí podemos activar la opción Balizas de túnel Bluetooth para mejorar la precisión en los túneles.

Una de las balizas Waze ubicada en la M-30

Está disponible desde la categoría "Navegación" en los ajustes de Maps en la versión para móviles. Justo en la sección "Opciones de conducción", la última opción. Toda la información disponible desde el anuncio desde el blog de Google en España.