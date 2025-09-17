Android 16 cambia para siempre los iconos y el diseño de las apps: todas tendrán que ofrecer estas opciones

Es innegable que el software es una parte esencial de los smartphones, tanto que puede determinar las preferencias de compra por parte de los usuarios.

Muchas veces, estos prefieren no cambiar y seguir con el mismo sistema operativo que han utilizado en anteriores ocasiones, siempre y cuando este les haya funcionado bien.

El diseño es una parte bastante importante del software, y es algo que llevamos generaciones viendo tanto en Android como en iOS, que han ido cambiando su estética para adaptarse a las tendencias de cada momento y a los gustos de sus consumidores.

Siempre ha generado debates entre ambos sistemas operativos, y la opinión mayoritaria siempre ha sido que Android cuenta con mayores capacidades de personalización, pero el diseño del sistema de Apple es más congruente y homogéneo entre apps.

Google quiere seguir una vía similar con Android, puesto que, aunque su diseño Material 3 Expressive es una realidad y ya está implantado en muchas apps, es cierto que no todos los desarrolladores lo han aplicado.

Es por eso que, de cara a la nueva versión de Android 16 QPR2, Google está haciendo que los desarrolladores, a partir del próximo 15 de octubre, tengan que conceder permiso para modificar el diseño del icono de su aplicación.

No es una recomendación para que los usuarios sigan sus líneas de diseño, como ha sucedido hasta ahora, sino que con este cambio se fuerza a que los desarrolladores permitan estos cambios temáticos usando las opciones que, de forma nativa, vienen en Android.

Desde Android 12, todos los móviles Android tienen, o deberían tener al menos, la opción de hacer que los iconos de las apps cambien de color y tengan un diseño unificado. Como un pack de iconos minimalista que se puede cambiar de color en función del tema que haya en el móvil.

Sin embargo, ahora mismo, no todos los desarrolladores permiten que se aplique este cambio, ya que no están obligados a ello, algo que va a cambiar de cara a Android 16.

Estos iconos temáticos podrán ser automáticos, y al aplicarlos desde las opciones de diseño del móvil, deberían empezar a poder verse todos los iconos tematizados con los colores del tema actual.

Apple, por su parte, hizo lo propio con iOS 18 el año pasado para que los usuarios tuvieran la libertad de elegir si quieren este tipo de iconos temáticos o no.