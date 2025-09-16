Pon tu pase, billete o tarjeta en la pantalla de inicio del móvil con Google Wallet: llegan los favoritos a la app de pagos

Aparte de integrar nuevos gestos para interactuar con los pagos móviles que posibilita Google Wallet, la app ha recibido numerosas actualizaciones para digitalizar cada una de las tarjetas que solemos usar. Ahora tiene una nueva experiencia de favoritos con varios aspectos que hacen que todo sea más fácil.

Los pases favoritos llegan para tener a mano desde el billete de vuelo o la tarjeta de transporte a las que usamos para realizar los pagos móviles.

Cada vez tenemos más pases digitalizados, así que la propuesta de Google es que puedas marcar los que quieras como favoritos, e incluso ha incluido otra importante función: poner un acceso directo en la pantalla de inicio.

Este detalle agiliza los pagos móviles, y aunque Google nos ofrece un acceso rápido desde la barra de estado, que con un toque desde inicio podamos abrir una tarjeta de fidelización o el billete de tren, la experiencia suma muchos enteros.

Es parte de los pases favoritos que ahora al marcarlos desde Google Wallet aparecerán en la parte superior de la app, o la opción dicha de llevarlos a la pantalla de inicio.

Android Authority ha descubierto esta novedad y se puede confirmar que la app los gestionará de esta forma debido a las nuevas columnas que ha incluido Google y que se refieren a si un pase se ha marcado como favorito, el orden de los mismos y la última vez que abrimos uno.

Esta nueva experiencia se suma a la capacidad que tenemos actualmente de ordenar, agrupar y archivar los pases y tarjetas digitalizadas.

El billete de tu vuelo como un acceso

Pero lo mejor, sin ninguna duda, es que seamos capaces de añadir el billete de vuelo a la pantalla de inicio del móvil al igual que la tarjeta de transporte virtual que tengamos adherida en Google Wallet.

Se desconoce cuándo el gigante tecnológico pretende lanzar esta nueva experiencia de pases favoritos a Wallet, pero si aparece en el código de forma interna, sería cuestión de que pasase las pruebas pertinentes para llevarla a la versión final en una nueva actualización desde Google Play.

Una app que en cuestión de unos meses se ha transformado totalmente para digitalizar todas las tarjetas que llevamos en la cartera o bolso y así prácticamente decir adiós a los mismos.