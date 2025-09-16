La escritura y corrección con IA de Gboard llega por sorpresa a uno de los Google Pixel antiguos

Teclado de Google está recibiendo importantes mejoras para valerse de la IA, aunque una de las últimas fue la capacidad de aumentar el tamaño de la tipografía. Ahora sorprende que Gboard incorpore las herramientas de escritura en un Pixel que no se esperaba que las recibiera hasta dentro de un tiempo.

El Pixel 8 Pro ya puede utilizar desde la beta de Teclado de Google una de las mejores funciones que se pueden usar en un móvil: que reescriba lo que hemos tecleado para que la IA lo corrija o lo mejore con otro tono.

Es una función apasionante para los que practican otro idioma y quieren que sus textos sean corregidos para comprobar si tienen algún fallo, así que se convierte también en una gran herramienta.

Lo mejor de todo es que la tenemos siempre a mano con Gboard, así que nos sirve para redactar un correo en un cliente de correo electrónico o responder a alguien en Telegram.

Ahora los usuarios del Pixel 8 Pro se suman al Pixel 10 y Pixel 9 a través de la beta de Gboard con la versión v15.9.1, que ya dispone de esta función basada en la inteligencia artificial generativa.

Las herramientas de escritura de Gboard Google

Que esté disponible en este móvil parece que se debe a que se ha eliminado de la página de soporte una nota en la que se podía leer: "Gemini Nano V2 o superior". Lo que implicaba que se necesitaba cierto hardware para poder usar esta función.

Un usuario de Telegram ha descubierto que su Pixel 8 Pro ya tiene las herramientas de escritura con IA al descargar la versión v15.9.1 beta de Gboard.

No es una función exclusiva de los Pixel, y desde la página de ayuda se puede leer que está disponible para la serie Pixel 9, los Pixel 10, los HONOR Magic 7 Pro y Magic 7, Motorola Razr 60 Ultra, OnePlus 13 y 13s, POCO F7 Ultra y X7 Pro y los OPPO Find X8, X8 Pro y Reno14 Pro.

Lo único que si cambiamos a la de soporte en español, desaparece esta lista para dejar solo a los Pixel 9 y Pixel 10 (que tiene que ver con el despliegue al ser una función anunciada a principios de este mes por Google).

Los móviles de Samsung no aparecen en la lista porque ya cuentan con Galaxy AI desde el año pasado con esta función de corrección de textos o cambio de tono en la generación de textos.

Según Android Police, la aparición de esta función en el Pixel 8 Pro puede que tenga que ver con un software en estado beta que de forma accidental la habría activado, pero no parece que sea así y ahora los propietarios de este móvil puedan disfrutar de ella a través de Teclado de Google.