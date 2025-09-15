Samsung anuncia el lanzamiento de One UI 8 esta semana en España: estos son los primeros Galaxy en actualizarse

Hace un par de horas se ha hecho oficial por parte de Samsung a nivel internacional el lanzamiento de One UI 8. En los próximos días en España se recibirá el aviso de su disponibilidad para descargarla y actualizar los mejores móviles Galaxy lanzados este año.

Si no contábamos con una fecha específica para la llegada de One UI 8 en los Galaxy S25 desde el anuncio oficial, desde Samsung España ya se puede leer: "A partir de esta semana con la serie Galaxy S25".

Son los primeros móviles que se actualizan a esta nueva versión para que octubre sea el mes elegido para la serie Galaxy S24, Galaxy S23, S23 FE, A23, las tablets serie Tab S10 y los plegables Z Fold 6 y Z Flip 6 según se recoge en el foro de comunidad coreano.

Desde su web en España, Samsung da las claves de One UI 8: capacidades avanzadas de IA multimodal, una experiencia de usuario que se ha optimizado según el formato del dispositivo y las sugerencias personalizadas a través de Now Bar y Now Brief.

Estas dos funciones se estrenaron este mismo año en One UI 7 basado en Android 15 y ahora se mejoran al mostrar la actividad de las apps en tiempo real y el progreso del reproductor en la FlexWindow (Galaxy Z Flip), al igual que se ha integrado con más apps de terceros.

One UI 8 Samsung

Now Brief mejora las actualizaciones que recibimos diariamente para incluir tráfico, recordatorios importantes y Samsung Moments (reflexiones sobre rutinas diarias). También incluye información personalizada sobre salud en los Galaxy Watch.

Se ha mejorado la protección de los datos del usuario con Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), en un momento en el que la inteligencia artificial se está integrando totalmente en nuestros teléfonos móviles.

Nueva arquitectura de seguridad para proteger la próxima generación de experiencias de IA usadas por el Personal Data Engine (PDE). Lo que hace es crear entornos de almacenamientos cifrados y específicos para cada app que tengamos instalada en nuestro móvil Galaxy.

Knox Matrix ahora cerrará la sesión automáticamente si se detectan riesgos graves de seguridad, y Wi-Fi Segura se ha actualizado con criptografía poscuántica (PQC) para reforzar la protección de la red, sobre todo en redes públicas.

IA Multimodal

Las experiencias multimodales de la inteligencia artificial generativa llegan desde Google con Gemini Live, que ahora ve y mira lo que hace el usuario en tiempo real en su móvil (ya conocemos compartir pantalla para entablar conversaciones con Gemini Live).

Y la siguiente es Circle to Search, que ahora es incluso capaz de dar tips mientras jugamos a partidas y se ha mejorado su traducción para que incluso se vea el texto traducido en tiempo real mientras nos desplazamos por la pantalla.

One UI 8 Samsung

El impulso de Samsung por nuevos formatos en dispositivos como sus plegables, o el triple que estaría a punto de ser anunciado, conlleva que su capa personalizada One UI 8 se adapte a la relación de aspecto de uno u otros.

Y aquí entra en juego desde la vista de resultados de IA (muestra funciones de IA en vista dividida o flotante) a Galaxy AI optimizado para pantallas grandes, o que Gemini Live esté disponible en la FlexWindows del Z Flip para realizar búsquedas con voz sin usar las manos.

Tampoco hemos de olvidarnos de borrador de audio (elimina el viento o tráfico como ruidos de fondo no deseados), nuevo diseño de relojes, Estudio de retratos, Transcripción de llamadas o el uso de Intérprete, ahora con la disponibilidad de entradas del teclado.