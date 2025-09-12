Samsung fue abandonada por Google, pero ahora puede reír la última: su nuevo chip se compara con el de Apple

Cuando Google abandonó a Samsung para empezar a diseñar sus procesadores Tensor G de manera independiente y fabricarlos con la ayuda de TSMC, muchos pronosticaron el fin de la división de chips de Samsung.

No es para menos, teniendo en cuenta que esta división ha ido perdiendo clientes a lo largo de los últimos años, hasta quedarse únicamente con la división móvil de Samsung. De hecho, había planes en la compañia para fusionar ambas divisiones.

Sin embargo, es posible que Samsung sea la que ría la última, y que la decisión de Google no haya sido la adecuada para su futuro, a juzgar por los primeros resultados del nuevo chip Exynos.

El nuevo Exynos 2600, aunque aún no ha sido anunciado, ya está siendo probado en prototipos de los próximos Galaxy S26; y como mínimo uno de estos dispositivos ha ejecutado el 'benchmark' Geekbench 6, publicando sus resultados en Internet.

Gracias a esto, podemos tener una idea aproximada de cómo será el rendimiento del Exynos 2600, teniendo siempre en cuenta que estamos ante un prototipo y no la versión final de producción.

Pero a juzgar por estas puntuaciones, la verdad es que Samsung tiene mucho de lo que presumir. El dispositivo misterioso con el Exynos 2600 obtuvo una puntuación de 3.309 puntos en tareas de un núcleo y de 11.256 puntos en tareas multinúcleo.

Son cifras sorprendentes, especialmente comparadas con algunos de los mejores chips del mercado en la actualidad, como el A19 Pro de Apple que es usado en los nuevos iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

En las mismas pruebas, el A19 Pro obtuvo una puntuación de 3.781 puntos en un núcleo y 9.679 en multinúcleo. En otras palabras, el Exynos 2600 de Samsung es algo peor en un núcleo, pero muy superior en multinúcleo.

Es un 'sorpasso' que nadie se esperaba, teniendo en cuenta que los anteriores chips de Samsung han estado muy por detrás de los mejores del mercado en cuestión de potencia y rendimiento brutos.

También son cifras que podrían poner al Exynos 2600 muy cerca del mejor chip para Android del mercado; el próximo Snapdragon 8 Elite Gen 2 ha sido probado con una puntuación de 3.393 puntos en un núcleo y 11.575 en multinúcleo.

Por supuesto, estamos ante prototipos en el caso de los chips de Samsung y Qualcomm, y las cosas pueden cambiar mucho cuando lleguen los productos finales; todo depende del equilibrio entre rendimiento y eficiencia que decidan los fabricantes.

Pero eso no quita que no sean buenas noticias para una Samsung que las necesitaba; y noticias que dejan en entredicho la decisión de Google de optar por TSMC.

Precisamente, una de las críticas que ha recibido el Pixel 10 es que su chip Tensor G5 apenas supone una diferencia respecto a la pasada generación, algo especialmente notable cuando el resto de la industria está mejorando tanto.