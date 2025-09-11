Huawei sigue superando a Apple y Xiaomi al liderar el mercado mundial de relojes por segundo trimestre consecutivo

La semana que viene HUAWEI tendrá un gran día en París con la presentación de la nueva serie HUAWEI GT 6. Un momento especial para los intereses de su segmento de wearables al saber que por segundo trimestre consecutivo ha sido la líder mundial en ventas.

Con una cuota del 20,2 % del mercado global de dispositivos wearables en el segundo trimestre de 2025, se coloca por encima de Xiaomi y Apple.

La primera con un 19,3 % frente al 15 % de la segunda y con unas distribuciones que alcanzan los 9,5 millones para Xiaomi y los 7,4 millones para Apple.

HUAWEI alcanzó la cifra de 9,9 millones de wearables comparados a los 8,9 millones que logró en el mismo trimestre del año pasado, aunque con una cuota menor de mercado con el 20,3 %.

Según los datos aportados por la consultora IDC (International Data Corporation), Xiaomi y Apple se repartieron el 13,5 % y el 13,1 % respectivamente con 5,9 millones y 5,7 millones respectivamente en el mismo periodo de tiempo de 2024.

Datos de IDC del segundo trimestre del año de ventas globales de wearables IDC

Justo detrás encontramos a Samsung que en este año ha distribuido 3,2 millones de wearables con una cuota de mercado del 6,5 % comparado a los 3,3 millones de 2024 con un 7,5 % de cuota.

El ritmo de lanzamiento de móviles de Huawei en lo que va de año, al igual que sucedió el anterior, le asegura una posición firme en este sector gracias a relojes como el HUAWEI Watch 5 de la primera mitad de año o el anterior HUAWEI Watch D2 para medir la presión sanguínea con un mecanismo innovador.

HUAWEI Watch 5 Manuel Ramírez

También fue acompañado por el HUAWEI Watch Fit 4, que destacó por un reloj compacto y de diseño muy atractivo, y otras experiencias bien interesantes centradas en algunos nichos de mercado como el golf con el HUAWEI Watch Ultimate.

Unos relojes inteligentes que están impactando no solo por sus nuevas funciones de salud para realizar una medición de un minuto de las constantes vitales, sino por su especial diseño, al igual que con el precio al que llegan al mercado español.

Ahora queda esperar por su próximo lanzamiento del 19 de septiembre con la serie HUAWEI GT 6, el nuevo HUAWEI Watch Ultimate 2 y HUAWEI Watch D2.

Deja bien claro que siguen pujando muy fuerte con tecnologías punteras como ha sucedido con su increíble plegable triple HUAWEI Mate XT y el que está preparando para las siguientes semanas.