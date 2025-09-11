Los Galaxy Ultra de Samsung se podrían quedar con la misma cámara teleobjetivo hasta 2027

Que el módulo de cámaras trasera pueda llegar a ser más grueso era un indicador de que en las cámaras íbamos a tener un importante avance, pero ahora Ice Universe deja caer una filtración del Samsung Galaxy S26 Ultra como un jarro de agua fría.

Ice Universe, que no se ha quedado corto en detalles y en su crítica, ha dicho que Samsung seguirá usando el mismo sensor de 48 Mpx 1/2.52" para el telefoto de 5x hasta al menos 2027.

Lo que nos llevaría hasta el Galaxy S27 Ultra y esperar al siguiente para grandes cambios en este sentido. Y justo a los dos días de que Apple anunciara el nuevo iPhone 17 Pro que ha mejorado su zoom frente al telefoto de 5x con 48 Mpx del Galaxy S25 Ultra.

En las palabras publicadas por el filtrador Ice Universe se puede recoger su enfado sobre el Galaxy S26 Ultra, que sí recibirá mejoras en la apertura con la cámara principal siendo más rápida y un sensor de 12 Mpx mejorado con telefoto 3x.

Esta mejora implicaría que sería capaz de recoger hasta un 37 % más de luz para mejorar las fotos en condiciones de poca luz o nocturnas, uno de los espacios en los que luchan los móviles premium de marcas como Samsung, Apple, Xiaomi, Honor, vivo y otras tantas.

Sobre el sensor que ha llevado al filtrador por la calle de la amargura, el de 48 Mpx 1/2.52", se integró en el Galaxy S24 Ultra y estará presente hasta el S27 Ultra según la filtración.

Cuatro años en los que las mejoras llegarán por parte de la fotografía computacional en ese sensor y en un momento en el que el iPhone 17 Pro, presentado por Apple hace dos días, monta un teleobjetivo similar de 48 Mpx con f/2.8 4x (100 mm) que mejora al de Samsung al captar más luz.

I'm going to continue exposing the dirty laundry of Samsung's camera plans: they plan to use the same 1/2.52" 0.7μm 50MP backward telephoto sensor for four consecutive years in the Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra, and Galaxy S27 Ultra. Yes, just like the HP2… — PhoneArt (@UniverseIce) September 11, 2025

Se debe a que el Galaxy S25 Ultra monta una cámara de 5x, que sí tiene una mayor distancia focal de 111 mm, pero con una apertura más lenta de f/3.4.

Esta estrategia, según Android Police, parte de mantener sensores antiguos como el de 200 Mpx que se integró desde el Galaxy S23 Ultra con mejoras menores en apertura, lo que impide importantes avances mientras la competencia apuesta por sensores más grandes como sucede con los flagship de vivo o Xiaomi.

Ambas han jugado con un par de lentes telefoto de 5x con el mismo sensor de 200 Mpx que Samsung utiliza para la cámara principal de sus Ultras.

Aunque al menos nos podremos consolar con una mejora importante del Galaxy S26 Ultra que se caracterizará por una apertura más rápida de f/1.4 para la cámara principal y apertura f/2.8 para el teleobjetivo, lo que ayudaría a mejorar las fotos en condiciones de poca luz.