La venganza de OnePlus ya casi está aquí: revolución y cambio de filosofía para dejar en ridículo a Samsung y Apple

En medio de la emoción por los últimos lanzamientos, como el Google Pixel 10, el Samsung Galaxy S25 FE o el Apple iPhone 17, es fácil olvidarse de marcas que no han dado mucho que hablar últimamente, como OnePlus.

Lo peor no es que haya pocas noticias de OnePlus, es que las que hay no son muy halagüeñas, como el reciente anuncio de que OnePlus y Hasselblad se separan dando fin a una de las alianzas más sonoras de la industria.

Hace tanto tiempo que vemos el logotipo de Hasselblad en los móviles punteros de OnePlus, que el nuevo OnePlus 15 va a parecer 'desnudo', como apuntan las primeras imágenes filtradas del dispositivo.

Afortunadamente, OnePlus pretende dar un golpe en la mesa que demuestre que sigue muy viva y que le puede hacer la vida muy difícil a las grandes marcas; todo gracias a un cambio de filosofía hacia el máximo rendimiento.

Según las últimas filtraciones, a partir de ahora OnePlus se centrará en ofrecer el mejor rendimiento al mejor precio, olvidándose de distracciones y elementos 'premium' que encarecen el dispositivo.

Si a los lectores veteranos les suena, es porque esa era la política de la compañía hace varios años y la que la puso en el mapa con smartphones que dejaban en ridículo a los mejores, pero a un precio inferior.

OnePlus 13 Marta Sanz Omicrono

El OnePlus 15 será el primer móvil en adoptar esta filosofía; y el salto en el número (el último dispositivo de la marca es el OnePlus 13) no es por el salto en rendimiento, sino porque en China se considera que el número 4 trae mala suerte.

Según estos rumores, el OnePlus 15 será una auténtica 'bestia', con algunos de los mejores componentes del mercado empezando por el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 2 que será imprescindible en todos los móviles de gama alta.

Pero el OnePlus 15 tendría muchas cosas que sus rivales no tienen, como una increíble pantalla OLED con una frecuencia de refresco de 165 Hz, muy superior a los 120 Hz que se han convertido en la norma en el mercado.

Por si fuera poco, OnePlus pretende adelantarse a todas, incluyendo una batería de 7.000 mAh en el OnePlus 15; de esta forma, sería el primer smartphone de gama alta en superar esa barrera en capacidad de batería.

Eso combinado con una carga rápida de 120W, podría convertir al OnePlus 15 en el nuevo smartphone de referencia en lo que respecta a rendimiento puro.

Lo interesante es que OnePlus habría conseguido dar este salto sin sacrificar un aspecto igualmente importante, pero no tan debatido, como es el peso del dispositivo.

Según la última filtración, el OnePlus 15 estará disponible en una versión de Titanio, además de en colores negros y púrpura. La versión Titanio tendría un peso de apenas 211 gramos, mientras que el resto de versiones tendría un peso de 215 gramos.

Por comparar, el Pixel 10 Pro XL tiene un peso de 232 gramos, y el nuevo iPhone 17 Pro Max, de 233 gramos. En otras palabras, OnePlus habría conseguido algo muy grande, tal vez gracias a la elección de materiales.

Se espera que el OnePlus 15 sea presentado el próximo mes de octubre, con un lanzamiento en España posible para el primer trimestre del 2026.